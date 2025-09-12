Małgorzata Kożuchowska oceniła styl Marty Nawrockiej. Ma dla niej cenną radę!
Aktorka nie gryzła się w język! Ciekawe, co na to Pierwsza Dama...
Małgorzata Kożuchowska od lat jest nazywana przez różne portale oraz modowe gazety — ikoną stylu.
Nic więc dziwnego, że często otrzymuje pytania związane w modową tematyką.
Ostatnio Małgorzata Kożuchowska została zapytana o styl Marty Nawrockiej.
Okazuje się, że aktorka podpatruje stylizacje Pierwszej Damy i uważa, że pięknie reprezentuje nasz kraj!
„Jest dobrze, ale może być jeszcze lepiej. Jest ok, bo ma super figurę oraz piękną fryzurę” — podkreśliła Małgorzata Kożuchowska w rozmowie ze Światem Gwiazd.
Jednak później w dalszej części wypowiedzi Małgorzata Kożuchowska podkreśliła, że warto byłoby dodać trochę nonszalancji do stylizacji Marty Nawrockiej…
„Trochę luzu wrzuciłabym do tych stylizacji. Ale rozumiem, że są sytuację, gdzie chce się czuć taka zapięta. Jednak trzeba przyznać, że jest bardzo duży potencjał” — dodała Małgorzata Kożuchowska.
Marta Nawrocka jest często chwalona przez stylistów i ekspertów od mody.
Widać, że aktorce znanej z serialu „Rodzinka.pl” także podoba się styl Pierwszej Damy RP.
Małgorzata Kożuchowska przy okazji wspomniała też, że podoba jej się odwaga, z jaką prezentuje się prezydencka para na arenie międzynarodowej.
Uważa, że jest to ich wielka siła!
„Nie ma tam kompleksów i to jest fajne. Tam też taka odwaga w działaniu się pojawia i brak kompleksów. […] To jest coś bardzo pozytywnego i tego bym oczekiwała też od innych polityków” — podsumowała Małgorzata Kożuchowska o prezydenckiej parze.
