Marta Nawrocka pokazała w Nowym Jorku zupełnie inne oblicze. Nie do wiary co powiedziała do dziewczynki (WIDEO)

Spotkanie przed słynną pierogarnią na Brooklynie, przybrało nieoczekiwany obrót.

Marta Nawrocka
/ 23.09.2025 /
Marysia
nawrocka-w-nowym-jorku źródło X

Marta Nawrocka pokazała w Nowym Jorku zupełnie inne zdjęcie oblicze. Nie do wiary co powiedziała do dziewczynki (WIDEO)

Pierwsza para RP od kilku dni przebywa w Stanach Zjednoczonych.

Prezydent Karol Nawrocki ma w planach m.in. udział w debacie generalnej 80. sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Jednak towarzysząca mu żona nie pozostaje w cieniu – Marta Nawrocka realizuje swój własny harmonogram spotkań.

Karol Nawrocki, Marta Nawrocka źródło AKPA

Marta Nawrocka pokazała w Nowym Jorku zupełnie inne zdjęcie oblicze. Nie do wiary co powiedziała do dziewczynki (WIDEO)

W poniedziałek pierwsza dama odwiedziła popularną polską pierogarnię „Pierożek” na Brooklynie, gdzie spotkała się z przedstawicielkami Polish American Women’s Club.

Jednak najciekawsze wydarzenia rozegrały się już przed restauracją. Tam Marta Nawrocka natknęła się na grupę młodzieży z Liceum Ogólnokształcącego w Nowym Dworze Gdańskim.

Marta Nawrocka pokazała w Nowym Jorku zupełnie inne zdjęcie oblicze. Nie do wiary co powiedziała do dziewczynki (WIDEO)

Początkowo rozmowa dotyczyła „Narodowego Czytania”, ale szybko przerodziła się w luźną pogawędkę pełną humoru. Pierwsza dama żartowała, że pierogi w restauracji były jej własnej roboty.

 „Sama lepiłam!”

– wypaliła, czym rozbawiła uczniów do łez.

Marta Nawrocka, fot. Forum. źródło Fot. Radosław NAWROCKI / Forum

Marta Nawrocka pokazała w Nowym Jorku zupełnie inne zdjęcie oblicze. Nie do wiary co powiedziała do dziewczynki (WIDEO)

Nie zabrakło też drobnych przekomarzań. Gdy jedna z dziewczyn wyznała, że jest młodsza od reszty grupy, Marta Nawrocka skwitowała: „Małolata!”.

Marta Nawrocka, fot. Instagram.

Marta Nawrocka pokazała w Nowym Jorku zupełnie inne zdjęcie oblicze. Nie do wiary co powiedziała do dziewczynki (WIDEO)

Najwięcej zabawy wywołała pomyłka pierwszej damy podczas nagrywania pozdrowień dla szkoły. Nie mogąc zapamiętać nazwy liceum, musiała powtarzać nagranie, co tylko rozluźniło atmosferę.

Karol Nawrocki, Marta Nawrocka, fot. Forum.

Marta Nawrocka pokazała w Nowym Jorku zupełnie inne zdjęcie oblicze. Nie do wiary co powiedziała do dziewczynki (WIDEO)

Spotkanie pokazało zupełnie inne oblicze pierwszej damy – pełne luzu, naturalności i poczucia humoru.

Takiej Marty Nawrockiej jeszcze nie widzieliśmy.

Gugu | 23 września 2025 Odpowiedz

Moglaby wyglzdac dużo lepiej …

Alicja | 23 września 2025 Odpowiedz

Bo to super babka jest.

