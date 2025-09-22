times-dark
Kozaczek
Nawroccy w USA. Stylizacja pierwszej damy wprawiła w osłupienie (FOTO)

Pierwsza dama postawiła na detal, który zaskoczył wszystkich!

/ 22.09.2025 /
Marysia
NAWROCCY-USA źródło X/ Instagram

Stylizacja Marty Nawrockiej w USA wywołała poruszenie. Wszystko przez jej buty (FOTO)

Nowa pierwsza dama błyszczy nie tylko na dyplomatycznych salonach, ale i w świecie mody.

Marta Nawrocka podczas wizyty w USA zachwyciła elegancją, jednak to jej obuwie stało się głównym tematem dyskusji.

Internauci nie mogli uwierzyć, że zdecydowała się na tak odważny wybór.

Stylizacja Marty Nawrockiej w USA wywołała poruszenie. Wszystko przez jej buty (FOTO)

Para prezydencka wyruszyła z pierwszą oficjalną wizytą do Stanów Zjednoczonych i już od samego początku nie schodzi z nagłówków mediów.

Karol i Marta Nawroccy pojawili się w sanktuarium maryjnym w Doylestown w Pensylwanii, znanym jako Amerykańska Częstochowa.

Stylizacja Marty Nawrockiej w USA wywołała poruszenie. Wszystko przez jej buty (FOTO)

Marta Nawrocka wybrała czarną, rozkloszowaną spódnicę o długości midi, zestawioną z kontrastującym białym żakietem.

Stylizację uzupełniła opaską na włosach, co dodało całości lekkości i dziewczęcego uroku.

Eksperci od mody chwalili jej wybór, choć nie obyło się bez drobnych zastrzeżeń co do fasonu żakietu.

Stylizacja Marty Nawrockiej w USA wywołała poruszenie. Wszystko przez jej buty (FOTO)

Najwięcej emocji wzbudził jednak jeden element – buty.

Pierwsza dama postawiła na bardzo wysokie, lakierowane szpilki ze szpicem.

Odważne obuwie kontrastowało z powagą miejsca, ale jednocześnie dodało jej stylizacji charakteru.

Poruszała się w nich pewnie i z wielką gracją, co szybko stało się tematem numer jeden w komentarzach.

„Stylizacja świetna, ale te szpilki to hit wieczoru”

– zauważyła jedna z komentujących.

 „Naprawdę je włożyła? Szacun za odwagę!”

– pisał inny internauta.

Stylizacja Marty Nawrockiej w USA wywołała poruszenie. Wszystko przez jej buty (FOTO)

To już kolejny raz, gdy Marta Nawrocka zwraca na siebie uwagę nie tylko jako żona prezydenta, ale także jako kobieta świadoma mody i najnowszych trendów.

Jej stylizacje od pierwszych dni prezydentury Karola Nawrockiego są szeroko komentowane, a eksperci zgodnie przyznają, że nowa pierwsza dama ma potencjał, by stać się ikoną stylu.

Stylizacja Marty Nawrockiej w USA wywołała poruszenie. Wszystko przez jej buty (FOTO)
Stylizacja Marty Nawrockiej w USA wywołała poruszenie. Wszystko przez jej buty (FOTO)

Stylizacja Marty Nawrockiej w USA wywołała poruszenie. Wszystko przez jej buty (FOTO)

Stylizacja Marty Nawrockiej w USA wywołała poruszenie. Wszystko przez jej buty (FOTO)

Stylizacja Marty Nawrockiej w USA wywołała poruszenie. Wszystko przez jej buty (FOTO)
Zastanawiające | 22 września 2025 Odpowiedz

Od soboty w USA nawet zdjęcia z boosem

Anonim | 22 września 2025 Odpowiedz

Ohydne. Mord zajazane

Anonim | 22 września 2025 Odpowiedz

