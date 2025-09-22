Nawroccy w USA. Stylizacja pierwszej damy wprawiła w osłupienie (FOTO)
Pierwsza dama postawiła na detal, który zaskoczył wszystkich!
Nowa pierwsza dama błyszczy nie tylko na dyplomatycznych salonach, ale i w świecie mody.
Marta Nawrocka podczas wizyty w USA zachwyciła elegancją, jednak to jej obuwie stało się głównym tematem dyskusji.
Internauci nie mogli uwierzyć, że zdecydowała się na tak odważny wybór.
Para prezydencka wyruszyła z pierwszą oficjalną wizytą do Stanów Zjednoczonych i już od samego początku nie schodzi z nagłówków mediów.
Karol i Marta Nawroccy pojawili się w sanktuarium maryjnym w Doylestown w Pensylwanii, znanym jako Amerykańska Częstochowa.
Marta Nawrocka wybrała czarną, rozkloszowaną spódnicę o długości midi, zestawioną z kontrastującym białym żakietem.
Stylizację uzupełniła opaską na włosach, co dodało całości lekkości i dziewczęcego uroku.
Eksperci od mody chwalili jej wybór, choć nie obyło się bez drobnych zastrzeżeń co do fasonu żakietu.
Najwięcej emocji wzbudził jednak jeden element – buty.
Pierwsza dama postawiła na bardzo wysokie, lakierowane szpilki ze szpicem.
Odważne obuwie kontrastowało z powagą miejsca, ale jednocześnie dodało jej stylizacji charakteru.
Poruszała się w nich pewnie i z wielką gracją, co szybko stało się tematem numer jeden w komentarzach.
„Stylizacja świetna, ale te szpilki to hit wieczoru”
– zauważyła jedna z komentujących.
„Naprawdę je włożyła? Szacun za odwagę!”
– pisał inny internauta.
To już kolejny raz, gdy Marta Nawrocka zwraca na siebie uwagę nie tylko jako żona prezydenta, ale także jako kobieta świadoma mody i najnowszych trendów.
Jej stylizacje od pierwszych dni prezydentury Karola Nawrockiego są szeroko komentowane, a eksperci zgodnie przyznają, że nowa pierwsza dama ma potencjał, by stać się ikoną stylu.
Zastanawiające | 22 września 2025
Od soboty w USA nawet zdjęcia z boosem
Anonim | 22 września 2025
Ohydne. Mord zajazane
Anonim | 22 września 2025
