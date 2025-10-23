Od momentu objęcia nowej roli, Marta Nawrocka podkreśla, że chce być „blisko ludzi”. Nie zapowiada głośnych kampanii ani politycznych inicjatyw. Zamiast tego stawia na cichą, ale konsekwentną pracę społeczną. Uwagę obserwatorów przyciąga nie tylko sposób, w jaki Marta Nawrocka mówi o swojej misji, ale również to, jak się prezentuje.

Marta Nawrocka znowu zaskakuje stylizacją

Jej styl można określić jako elegancki minimalizm. Wybiera stonowane barwy, proste kroje i dba o każdy detal. W jej stylizacjach dominują klasyczne odcienie: granat, beż, biel oraz czerń. Marta Nawrocka wybiera ubrania dobrze skrojone, funkcjonalne i wysokiej jakości. Subtelna biżuteria, naturalny makijaż i uporządkowana fryzura dopełniają spójnego wizerunku.

Nawrocki bryluje z żoną na Konkursie Pianistycznym! W takim wydaniu jeszcze ich nie widzieliśmy (FOTO)

Eksperci od wizerunku chwalą ją za konsekwencję i umiar, podkreślając, że potrafi połączyć elegancję z autentycznością. Podczas środowego spotkania w Pałacu Prezydenckim z finalistami Konkursu Chopinowskiego, Marta Nawrocka ponownie potwierdziła swoje wyczucie stylu. Zdecydowała się na bordowy garnitur o klasycznym kroju, zestawiony z czarną koszulą wiązaną pod szyją. Stylizację uzupełniła eleganckimi butami na obcasie oraz upiętymi włosami w kok.

Pierwsza Dama o córce: „Od trzech lat bawimy się w…”. Teraz Kasia spełniła marzenie!

Do stylizacji dobrała delikatne kolczyki i dopasowany kolor paznokci, które podkreśliły kobiecy charakter stylizacji, nie odbierając jej profesjonalizmu. Jej ostatnia stylizacja i występ nie zostały zbagatelizowane przez internautów. Pod postem z wydarzenia pojawiło się wiele ciepłych słów skierowanych w stronę Marty Nawrockiej.