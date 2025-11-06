Marta i Karol Nawroccy tworzą jedną z tych rodzin, które pokazują, że głębokie relacje nie wynikają z więzów krwi, lecz z miłości i wspólnego życia. Wychowują troje dzieci: Daniela oraz Antoniego i Katarzynę

Daniel, syn Marty z wcześniejszego związku pojawił się w życiu Karola Nawrockiego, gdy miał zaledwie dwa lata. Wkrótce potem został przez niego adoptowany, co było decyzją całkowicie naturalną. Daniel od razu pokochał Karola, jakby był to jego prawdziwy tata, którego zawsze mu brakowało. Co więcej, dziś dla siebie są najlepszymi przyjaciółmi.

Daniel ma 22 lata, od drugiego roku życia jest z Karolem, ze swoim tatą. Nie miał innego ojca. Ta więź, która między nimi powstała, jest pełna i bezwarunkowa — powiedziała Marta Nawrocka w rozmowie z magazynem „Viva!”.

Prosto z serca

Marta Nawrocka podkreśliła, że adopcja Daniela była inicjatywą jej męża. To Karol podjął decyzję o tym, by formalnie stać się ojcem chłopca, co tylko potwierdziło ich emocjonalną więź i pokazało, jak silna jest rodzina Nawrockich.

Była to inicjatywa męża. Przeszliśmy pełną adopcję, Daniel nosi nazwisko męża. Od tamtej chwili nasze życie toczy się tak, jakby zawsze było oczywiste, że Karol jest tatą Daniela — opowiadała Marta.

Jak przyznają, ta decyzja nie tylko zbliżyła ich do siebie, ale też wzmocniła rodzinne poczucie bezpieczeństwa. Wspólne wychowywanie dzieci i codzienne obowiązki są dla nich dowodem, że miłość może tworzyć najtrwalsze więzi. To Karol Nawrocki jest prawdziwym ojcem Daniela, mimo że nie biologicznym.

Normalny dom

W rozmowie Marta Nawrocka nie kryła, jak ważna jest dla niej stabilność i bliskość. Zaznaczyła, że dom, który stworzyli razem z Karolem to przestrzeń, w której każdy czuje się kochany i bezpieczny. Tu nie ma czasu na smutki i rozterki życiowe. Każda osoba w rodzinie jest tą najważniejszą.