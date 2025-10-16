Marta Nawrocka po intensywnym okresie zagranicznych wojaży wróciła do kraju i od razu rzuciła się w wir spotkań z najmłodszymi. Jej wizyta w Pijarskim Przedszkolu w Warszawie, które niedawno obchodziło 10-lecie, miała być zwykłym, radosnym spotkaniem. Jednak to, co wydarzyło się podczas wizyty, poruszyło media społecznościowe.

Marta Nawrocka spotkała się z dziećmi. Jej stylizacja miała ukryty przekaz (FOTO)

Marta Nawrocka wygadała się o córce! Co powiedziała o Kasi?

Podczas gdy Pierwsza Dama wraz z dziećmi odkrywała tajemnice Australii i wspólnie piekła pierniki, nagle padło pytanie, które zaskoczyło nawet samą Martę Nawrocką. Podczas spotkania z maluchami Pierwsza Dama chętnie odpowiadała na wszystkie pytania, dzieląc się także wspomnieniami ze swojego dzieciństwa. W pewnym momencie niechcący zdradziła, w co uwielbia się bawić ze swoją 7-letnią córeczką.

Marta Nawrocka zachwyciła w Estonii, ale stylistka zauważyła coś, czego nikt nie dostrzegł

To właśnie te słowa Pierwszej Damy wywołały prawdziwą sensację: „Od trzech lat bawimy się cały czas w szkołę” – zdradziła Marta Nawrocka podczas spotkania z przedszkolakami. To niezwykłe wyznanie rzuca nowe światło na zainteresowania najmłodszej córki pary prezydenckiej.

Okazuje się, że 7-letnia Kasia od dawna marzyła o rozpoczęciu edukacji. Teraz, gdy sama odnajduje się w roli uczennicy prywatnej placówki, jej dziecięca pasja do zabawy w szkołę znalazła realne odzwierciedlenie w codziennym życiu.

Czy dziecięca fascynacja szkołą przerodzi się w prawdziwą pasję do nauki? Jak potoczy się kariera edukacyjna najmłodszego dziecka pary prezydenckiej? Wszystko wskazuje na to, że Kasia odziedziczyła po rodzicach zamiłowanie do zdobywania wiedzy.

„Było mnóstwo radości, ciekawych rozmów i wspólnego poznawania świata oczami najmłodszych” – napisała później Pierwsza Dama w mediach społecznościowych, choć celowo pominęła najciekawszy szczegół dotyczący córki.

Marta Nawrocka pokazała na nagraniu miejsce, o którym nikt nie wiedział! SZOK!

Fani rodziny prezydenckiej z niecierpliwością śledzą rozwój małej Kasi, która – jak się okazuje – od lat przygotowywała się do roli uczennicy poprzez swoje ulubione zabawy. Czy w przyszłości pójdzie w ślady rodziców? Czas pokaże, jak potoczą się losy najmłodszego dziecka pary prezydenckiej.