Marzena Rogalska o pracy z Łukaszem Nowicki. O ich relacji od lat huczą plotki…
Dziennikarka i prezenterka zaznaczyła, jak ważne jest to, by mieć do siebie dystans...
Marzena Rogalska to ceniona dziennikarka, prezenterka i autorka, która znana jest przede wszystkim ze swojego ciepła, poczucia humoru i profesjonalizmu. W przeszłości wiele lat związana była z TVP i porannym programem telewizyjnym „Pytanie na Śniadanie”, z którego odeszła w 2021 roku. Ostatnio, po czteroletniej przerwie, dziennikarka wróciła do popularnej śniadaniówki, gdzie tworzy duet wraz z aktorem i dziennikarzem Łukaszem Nowickim.
Wiele widzów jednogłośnie zaznaczało, że Marzena Rogalska jest symbolem autentyczności i dobrej energii w „Pytaniu na Śniadanie”. Nic więc dziwnego, że fani dziennikarki ucieszyli się na jej powrót do telewizji śniadaniowej.
W poniedziałek, podczas wernisażu „Kobiece ciało jako Najpiękniejsze Płótno” dziennikarz Kozaczka zapytał Rogalską, jak wspomina swoje wpadki w programie:
To jest program na żywo i trzeba być elastycznym. Różnie to bywa… – mówiła Marzena Rogalska
Jak dodała, gdy wróciła do „Pytanie na Śniadanie, przypomniano jej „słynny leżak”, co bardzo ją rozbawiło. Nawiązała tym samym do sytuacji z 2020 roku, kiedy to w trakcie trwania programu załamał się pod nią hamak.
Co więcej, zdradziła też, że znakomicie współpracuje jej się z obecnym partnerem telewizyjnym – Łukaszem Nowickim:
To wszystko zależy od dystansu do siebie. Ja się świetnie bawię z Łukaszem Nowickim, naprawdę się świetnie bawimy – stwierdziła dziennikarka.
Wspomniała też, że to bardzo przyjemne móc słyszeć od widzów, jak i od przyjaciół, że to, co robi ma sens i sprawia radość innym.