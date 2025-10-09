Marzena Rogalska to ceniona dziennikarka, prezenterka i autorka, która znana jest przede wszystkim ze swojego ciepła, poczucia humoru i profesjonalizmu. W przeszłości wiele lat związana była z TVP i porannym programem telewizyjnym „Pytanie na Śniadanie”, z którego odeszła w 2021 roku. Ostatnio, po czteroletniej przerwie, dziennikarka wróciła do popularnej śniadaniówki, gdzie tworzy duet wraz z aktorem i dziennikarzem Łukaszem Nowickim.

Wiele widzów jednogłośnie zaznaczało, że Marzena Rogalska jest symbolem autentyczności i dobrej energii w „Pytaniu na Śniadanie”. Nic więc dziwnego, że fani dziennikarki ucieszyli się na jej powrót do telewizji śniadaniowej.

W poniedziałek, podczas wernisażu „Kobiece ciało jako Najpiękniejsze Płótno” dziennikarz Kozaczka zapytał Rogalską, jak wspomina swoje wpadki w programie:

To jest program na żywo i trzeba być elastycznym. Różnie to bywa… – mówiła Marzena Rogalska

Jak dodała, gdy wróciła do „Pytanie na Śniadanie, przypomniano jej „słynny leżak”, co bardzo ją rozbawiło. Nawiązała tym samym do sytuacji z 2020 roku, kiedy to w trakcie trwania programu załamał się pod nią hamak.

Co więcej, zdradziła też, że znakomicie współpracuje jej się z obecnym partnerem telewizyjnym – Łukaszem Nowickim:

To wszystko zależy od dystansu do siebie. Ja się świetnie bawię z Łukaszem Nowickim, naprawdę się świetnie bawimy – stwierdziła dziennikarka.

Wspomniała też, że to bardzo przyjemne móc słyszeć od widzów, jak i od przyjaciół, że to, co robi ma sens i sprawia radość innym.