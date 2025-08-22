Marzena Rogalska niedawno wróciła do „Pytania na śniadanie”, gdzie została bardzo ciepło przywitana przez współprowadzącego — Łukasza Nowickiego. Wręczył dziennikarce piękny bukiet kwiatów. Marzena Rogalska na miejscu współprowadzącej zastąpiła Joannę Górską, która odeszła z formatu. Ostatnio w studiu „Pytania na śniadanie” wydarzyła się zaskakująca sytuacja. Marzena Rogalska została w pewnym momencie ewakuowana ze studia! Wykrzyczała mocne słowa Łukaszowi Nowickiemu…

Marzena Rogalska zaskoczyła widzów wielkim wyjściem ze studia. W trakcie trwania programu w obstawie ochroniarzy dziennikarka opuściła studio. Łukasz Nowicki pożegnał ją tymi zaskakującymi słowami:

I wreszcie dzięki Bogu będzie spokój w programie. Dziękuję bardzo serdecznie, przelewik będzie wieczorem — powiedział mocnym tonem Łukasz Nowicki.

