Marzena Rogalska niedawno wróciła do „Pytania na śniadanie”, gdzie została bardzo ciepło przywitana przez współprowadzącego — Łukasza Nowickiego. Wręczył dziennikarce piękny bukiet kwiatów. Marzena Rogalska na miejscu współprowadzącej zastąpiła Joannę Górską, która odeszła z formatu. Ostatnio w studiu „Pytania na śniadanie” wydarzyła się zaskakująca sytuacja. Marzena Rogalska została w pewnym momencie ewakuowana ze studia! Wykrzyczała mocne słowa Łukaszowi Nowickiemu…

Tak Łukasz Nowicki przywitał Marzenę Rogalską w „PnŚ”. „Mam gęsią skórkę”

Marzena Rogalska wybiegła ze studia w obstawie ochrony. „Nie spodziewałam się tego po tobie!”

Marzena Rogalska zaskoczyła widzów wielkim wyjściem ze studia. W trakcie trwania programu w obstawie ochroniarzy dziennikarka opuściła studio. Łukasz Nowicki pożegnał ją tymi zaskakującymi słowami:

I wreszcie dzięki Bogu będzie spokój w programie. Dziękuję bardzo serdecznie, przelewik będzie wieczorem — powiedział mocnym tonem Łukasz Nowicki. 

Przed śmiercią Kołaczkowska usłyszała to pytanie od Rogalskiej. Poszło o życie po śmierci!

Tym nagraniem Marzena Rogalska zachwyciła fanów! Wybrała OSZAŁAMIAJĄCĄ stylizację (WIDEO)

Na co Marzena Rogalska wykrzyczała: „Nie spodziewałam się tego po tobie!”. Oczywiście cała sytuacja była zaaranżowanym żartem, który bardzo spodobał się widzów. Pod nagraniem w social mediach nie szczędzili prowadzącym pozytywnych komentarzy:

  • Brakowało takiego humoru. Najlepszy duet. I oby już zawsze, 
  • Rogaliczku i Nowiczku uwielbiam was, 
  • Najlepsza ekipa śniadaniowa na całym świecie, 
  • No to teraz rozpoczynamy państwo grę w „Postaw na milion”. A tak na serio, mają państwo fajne poczucie humoru — pisali internauci. 
Marzena Rogalska, fot. Instagram.

Marzena Rogalska, fot. Instagram.

Marzena Rogalska, fot. Gałązka/AKPA.

Marzena Rogalska, fot. Gałązka/AKPA.

Łukasz Nowicki, Joanna Górska, fot. AKPA.

Łukasz Nowicki, Joanna Górska, fot. AKPA.

pasekkozak