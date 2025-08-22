Pilna ewakuacja w „PnŚ”. Rogalska wybuchła! „Nie spodziewałam się tego”
Nagranie ze zdarzenia szybko trafiło do sieci!
Marzena Rogalska niedawno wróciła do „Pytania na śniadanie”, gdzie została bardzo ciepło przywitana przez współprowadzącego — Łukasza Nowickiego. Wręczył dziennikarce piękny bukiet kwiatów. Marzena Rogalska na miejscu współprowadzącej zastąpiła Joannę Górską, która odeszła z formatu. Ostatnio w studiu „Pytania na śniadanie” wydarzyła się zaskakująca sytuacja. Marzena Rogalska została w pewnym momencie ewakuowana ze studia! Wykrzyczała mocne słowa Łukaszowi Nowickiemu…
Marzena Rogalska wybiegła ze studia w obstawie ochrony. „Nie spodziewałam się tego po tobie!”
Marzena Rogalska zaskoczyła widzów wielkim wyjściem ze studia. W trakcie trwania programu w obstawie ochroniarzy dziennikarka opuściła studio. Łukasz Nowicki pożegnał ją tymi zaskakującymi słowami:
I wreszcie dzięki Bogu będzie spokój w programie. Dziękuję bardzo serdecznie, przelewik będzie wieczorem — powiedział mocnym tonem Łukasz Nowicki.
Na co Marzena Rogalska wykrzyczała: „Nie spodziewałam się tego po tobie!”. Oczywiście cała sytuacja była zaaranżowanym żartem, który bardzo spodobał się widzów. Pod nagraniem w social mediach nie szczędzili prowadzącym pozytywnych komentarzy:
- Brakowało takiego humoru. Najlepszy duet. I oby już zawsze,
- Rogaliczku i Nowiczku uwielbiam was,
- Najlepsza ekipa śniadaniowa na całym świecie,
- No to teraz rozpoczynamy państwo grę w „Postaw na milion”. A tak na serio, mają państwo fajne poczucie humoru — pisali internauci.
Kobieta | 23 sierpnia 2025
Jesli ktos uwaza to za mega zabawne to jest takim samym dnem jak ta sniadaniowka!!!!
Przybył | 23 sierpnia 2025
Ewakuowano Marzenie albowiem goździk
mm | 22 sierpnia 2025
Ktoś wie ile tvp płaci za takie komentarze?