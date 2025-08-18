Tak Łukasz Nowicki przywitał Marzenę Rogalską w „PnŚ”. „Mam gęsią skórkę”
Marzena Rogalska przez lata była kojarzona z telewizją śniadaniową. Dziennikarka po ponad czterech latach zdecydowała się wrócić do „Pytania na śniadanie”. Prowadząca w parze z Łukaszem Nowickim zastąpiła Joannę Górską. Marzena Rogalska nie kryła poruszenia podniosłą chwilą. Kiedy Łukasz Nowicki zobaczył ją wchodzącą do studia, to powitał ją czuły gestem. Marzena Rogalska nie kryła radości i zachwytu…
Marzena Rogalska dała się poznać widzom jako prowadząca „Pytanie na śniadanie”. Przez lata towarzyszyli jej zmieniający się partnerzy: począwszy od Tomasza Kammela, Łukasza Nowickiego, czy też Tomasza Wolnego. Po latach dziennikarka wróciła na wizję, gdzie po raz kolejny w parze z Łukaszem Nowickim będzie prowadziła śniadaniówkę. Dziennikarz przywitał ją wielkim bukietem kwiatów:
Jezu nie wytrzymam tego, mam ciary. Cieszymy się, chcemy powiedzieć, że to nie będzie tylko poniedziałek z Nowickim i Rogalską, to będzie wtorek środa i czwartek. Proszę państwa, ja się wystroiłam, jakbym szła do szkoły, bo dziś jest dla mnie wielkie święto. Ja po czterech i pół roku wróciłam do „Pytania na śniadanie”, właściwie wróciłam do siebie. Było stęsknione — podsumowała Marzena Rogalska w „Pytaniu na śniadanie”.
Nie tylko Marzena Rogalska była zachwycona ciepłym przywitaniem ze strony Łukasza Nowickiego. Również widzowie zwrócili na to uwagę. Po pierwszym wspólnym odcinku Nowickiego i Rogalskiej posypała się lawina pozytywnych komentarzy. Internauci podkreślili, że długo czekali na powrót dziennikarki:
- Co za wspaniała wiadomość! Super oglądało się was na wizji. Jest między wami telewizyjna chemia. Brawo,
- Ale się cieszę z powrotu pani Marzenki. Zawsze ją lubiłam! Jak nikt nadaje się do śniadaniówki w TVP,
- Sztos! Super wam to wyszło. Czekam na więcej. Jesteście do tego stworzeni. Mogłabym was oglądać całymi dniami — pisali zachwyceni widzowie.
marta | 19 sierpnia 2025
Co tu pisac zwykle gunichy honoru klasy kasy brak.Tyle mlodziezy po studiach nie moze zaistniec czyli rozwijac sie/nie po lini partyjnej/.Szkoda mi tych mlodych zdolnych niezaleznych.Nie ogladam TV.
Vggh | 18 sierpnia 2025
2 przykazanie się kłania…