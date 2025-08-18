Marzena Rogalska przez lata była kojarzona z telewizją śniadaniową. Dziennikarka po ponad czterech latach zdecydowała się wrócić do „Pytania na śniadanie”. Prowadząca w parze z Łukaszem Nowickim zastąpiła Joannę Górską. Marzena Rogalska nie kryła poruszenia podniosłą chwilą. Kiedy Łukasz Nowicki zobaczył ją wchodzącą do studia, to powitał ją czuły gestem. Marzena Rogalska nie kryła radości i zachwytu…

Łukasz Nowicki tak przywitał Marzenę Rogalską w „Pytaniu na śniadanie”. Padły specjalne słowa

Marzena Rogalska dała się poznać widzom jako prowadząca „Pytanie na śniadanie”. Przez lata towarzyszyli jej zmieniający się partnerzy: począwszy od Tomasza Kammela, Łukasza Nowickiego, czy też Tomasza Wolnego. Po latach dziennikarka wróciła na wizję, gdzie po raz kolejny w parze z Łukaszem Nowickim będzie prowadziła śniadaniówkę. Dziennikarz przywitał ją wielkim bukietem kwiatów:

Jezu nie wytrzymam tego, mam ciary. Cieszymy się, chcemy powiedzieć, że to nie będzie tylko poniedziałek z Nowickim i Rogalską, to będzie wtorek środa i czwartek. Proszę państwa, ja się wystroiłam, jakbym szła do szkoły, bo dziś jest dla mnie wielkie święto. Ja po czterech i pół roku wróciłam do „Pytania na śniadanie”, właściwie wróciłam do siebie. Było stęsknione — podsumowała Marzena Rogalska w „Pytaniu na śniadanie”.

