W 2011 roku Tamara Gonzalez Perea założyła blog modowy pod nazwą Macademian Girl. Jej strona szybko zdobyła popularność, przyciągając uwagę miłośników mody oraz mediów. Tamara Gonzalez Perea, po sukcesie swojego bloga, zyskała uznanie w branży modowej i zaczęła prowadzić własne rubryki w prestiżowych magazynach jako dziennikarka modowa.

Tamara Gonzalez Perea bez zawahania podsumowała uczestników „Good Luck Guys 2”

Od 2016 roku dziennikarka zaczęła coraz częściej brać udział w programach telewizyjnych m.in. „Taniec z Gwiazdami”; „Ameryka Express” czy „Dance, Dance, Dance”. Odnalazła się w wielu formatach zarówno jako uczestniczka, jak i prowadząca.

Od pracownicy Vision Express, przez ikonę mody, po szamankę: Tamara Gonzalez Perea kończy 35 lat!

Później postanowiła drastycznie zmienić swoją karierę i rozpoczęła nową przygodę. Skupiła się na tworzeniu witryny internetowej poświęconej rozwojowi osobistemu. Zaczęła również zajmować się coachingiem, oferując wsparcie osobom pragnącym poprawić jakość swojego życia. Tak nagła zmiana wywołała wiele kontrowersji w sieci.

Macademian Girl została DUCHOWĄ SZAMANKĄ. Gra na bębnie i sprzedaje „magiczne” akcesoria…z Aliexpress?!

Teraz jednak Tamara ponownie wróciła na ekrany, tym razem pojawi się w programie „Good Luck Guys 2”. Show, w którym dwanaścioro celebrytów i influencerów zostaje przeniesionych na bezludną, tropikalną plażę i rywalizuje w ekstremalnych warunkach. Podczas premiery 2. sezonu zapytaliśmy Tamarę, jakie są jej wrażenia po udziale w programie.

To było dla mnie wyzwanie. Na co dzień jestem przyzwyczajona do kontaktu z osobami, które potrafią rozmawiać, które mówią otwarcie. […] Więc jak jest jedna historia w twarz, a druga historia zupełnie za plecami to mnie to męczy. Takich osób unikam – zdradziła Tamara Gonzalez Perea.

Tamara Gonzalez Perea rozlicza się z HEJTERAMI i oznajmia: „Ja wywodzę się z LINII SZAMANEK”

Dziennikarka wyznała, że udało jej się nawiązać nowe kontakty, choć z większością osób unikała rozmów.