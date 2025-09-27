Paulina Hornik ujawnia, co działo się z Piotrem Mrozem w „Good Luck Guys”: „On był sam. On nie miał nikogo”
Komentuje też swoje szybkie odejście z programu: "Jestem taka za spokojna chyba na takie programy"
Reality show „Good Luck Guys” budzi ogromne emocje wśród widzów, głos w rozmowie z Kozaczkiem zabrała influencerka i kosmetolog Paulina Hornik. Zdradziła, jaka naprawdę panowała atmosfera na planie oraz jak ocenia zachowanie aktora Piotra Mroza.
„Good Luck Guys”. Paulina Hornik o Piotrze Mrozie
Paulina Hornik przyznała, że jej przygoda z programem była krótka i zakończyła się szybciej, niż tego chciała. Jednak, w duchu była na to dobrze przygotowana. Jak sama przyznała:
Ja niestety odpadłam bardzo szybko, trochę się spodziewałam, że odpadnę szybko, ale trochę wierzyłam też w siebie. Było ciężko, mieliśmy bardzo ciężką ekipę, mocne charaktery. Ja tu jestem taka za spokojna chyba na takie programy, chociaż wierzę, że może jeszcze wezmę udział w jakimś – zdradziła.
W programie obecnie dużo emocji wzbudza postawa Piotra Mroza, który zdaniem wielu widzów pokazał nieznane dotąd oblicze. Paulina odniosła się do tej gorącej dyskusji:
Bardzo ciężko jest sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji był Piotr w tamtym momencie, ponieważ on był sam. On nie miał nikogo, kto był tak jakby z nim. Może próbowali tam gdzieś go wysłuchać, pogadać z nim, posiedzieć chwilę, ale nie dostawał takiego prawdziwego wsparcia, które dostawał na przykład ode mnie, od Tamary czy od Tyszki – wyznała.
Według niej Piotr Mróz znalazł się w bardzo trudnym położeniu, co musiało odbić się na jego zachowaniu w programie:
To tak, jak jesteś w klasie i jesteś tą jedną osobą, którą cała grupa gnębi. Myślę, że trochę był takim kozłem ofiarnym, ale pamiętajmy, że to jest gra, to są emocje. Każdy chciał wygrać, każdy grał pod siebie. Stało się tak i wszyscy to wykorzystali. – skomentowała.