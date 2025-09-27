Reality show „Good Luck Guys” budzi ogromne emocje wśród widzów, głos w rozmowie z Kozaczkiem zabrała influencerka i kosmetolog Paulina Hornik. Zdradziła, jaka naprawdę panowała atmosfera na planie oraz jak ocenia zachowanie aktora Piotra Mroza.

„Good Luck Guys”. Paulina Hornik o Piotrze Mrozie

Paulina Hornik przyznała, że jej przygoda z programem była krótka i zakończyła się szybciej, niż tego chciała. Jednak, w duchu była na to dobrze przygotowana. Jak sama przyznała:

Ja niestety odpadłam bardzo szybko, trochę się spodziewałam, że odpadnę szybko, ale trochę wierzyłam też w siebie. Było ciężko, mieliśmy bardzo ciężką ekipę, mocne charaktery. Ja tu jestem taka za spokojna chyba na takie programy, chociaż wierzę, że może jeszcze wezmę udział w jakimś – zdradziła.

W programie obecnie dużo emocji wzbudza postawa Piotra Mroza, który zdaniem wielu widzów pokazał nieznane dotąd oblicze. Paulina odniosła się do tej gorącej dyskusji:

Bardzo ciężko jest sobie wyobrazić, w jakiej sytuacji był Piotr w tamtym momencie, ponieważ on był sam. On nie miał nikogo, kto był tak jakby z nim. Może próbowali tam gdzieś go wysłuchać, pogadać z nim, posiedzieć chwilę, ale nie dostawał takiego prawdziwego wsparcia, które dostawał na przykład ode mnie, od Tamary czy od Tyszki – wyznała.

Według niej Piotr Mróz znalazł się w bardzo trudnym położeniu, co musiało odbić się na jego zachowaniu w programie: