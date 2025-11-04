W poniedziałek do mediów dotarła przykra wiadomość o śmierci Jerzego Derfla – wybitnego kompozytora i pianisty, który przez dekady współtworzył historię polskiej kultury. Miał 84 lata. Informację o jego odejściu potwierdziła aktorka Joanna Trzepiecińska, a w sieci żegnają go przyjaciele i artyści. Najbardziej poruszył wpis Artura Barcisia, który zamieścił wzruszający nekrolog.

Nie żyje Jerzy Derfel. Artur Barciś żegna kompozytora wzruszającym wpisem

Polską kulturą wstrząsnęła wiadomość o śmierci Jerzego Derfla – kompozytora, pianisty i dyrygenta, którego muzyka towarzyszyła pokoleniom widzów. Artysta zmarł w wieku 84 lat.

Pierwsze informacje o jego odejściu przekazała aktorka Joanna Trzepiecińska, pisząc na Facebooku:

„Zmarł Jerzy Derfel – wspaniały artysta, świetny kompozytor, niezwykle porządny człowiek, ojciec chrzestny mojego syna. Żegnaj, Przyjacielu…”

W sieci natychmiast pojawiły się dziesiątki komentarzy pełnych żalu i wspomnień. Artur Barciś, który wielokrotnie współpracował z Derflem, zamieścił poruszający wpis: