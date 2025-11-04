Nekrolog na profilu Artura Barcisia. Polacy zalali się łzami
W poniedziałek do mediów dotarła przykra wiadomość o śmierci Jerzego Derfla – wybitnego kompozytora i pianisty, który przez dekady współtworzył historię polskiej kultury. Miał 84 lata. Informację o jego odejściu potwierdziła aktorka Joanna Trzepiecińska, a w sieci żegnają go przyjaciele i artyści. Najbardziej poruszył wpis Artura Barcisia, który zamieścił wzruszający nekrolog.
Nie żyje Jerzy Derfel. Artur Barciś żegna kompozytora wzruszającym wpisem
Polską kulturą wstrząsnęła wiadomość o śmierci Jerzego Derfla – kompozytora, pianisty i dyrygenta, którego muzyka towarzyszyła pokoleniom widzów. Artysta zmarł w wieku 84 lat.
Pierwsze informacje o jego odejściu przekazała aktorka Joanna Trzepiecińska, pisząc na Facebooku:
„Zmarł Jerzy Derfel – wspaniały artysta, świetny kompozytor, niezwykle porządny człowiek, ojciec chrzestny mojego syna. Żegnaj, Przyjacielu…”
W sieci natychmiast pojawiły się dziesiątki komentarzy pełnych żalu i wspomnień. Artur Barciś, który wielokrotnie współpracował z Derflem, zamieścił poruszający wpis:
Jurku. Tyle wspólnych spektakli, tyle lejzorkowych wzruszeń, tyle nauki i przeżyć. Dziękuję, Mistrzu. Spoczywaj w spokoju – napisał aktor, dołączając czarno-białe zdjęcie artysty.
Jerzy Derfel był jednym z najwybitniejszych polskich kompozytorów muzyki filmowej i teatralnej. To właśnie on stworzył niezapomnianą ścieżkę dźwiękową do filmu „Miś” Stanisława Barei, a także do takich produkcji jak „Co mi zrobisz, jak mnie złapiesz”, „Adopcja”, „Bez znieczulenia” czy „Kocham Klarę”.
Współpracował z najwybitniejszymi twórcami – jego utwory wykonywali Wojciech Młynarski, Alicja Majewska, Irena Santor, Ewa Bem, Halina Kunicka i Agnieszka Osiecka. W dorobku miał ponad 200 kompozycji, które na zawsze zapisały się w historii polskiej muzyki rozrywkowej.
Smutną wiadomość o jego śmierci skomentował również Tomasz Dedek:
„Odszedł dobry, ciepły człowiek, znakomity kompozytor. Mam nadzieję, że dokończył swoją symfonię, o której mówił mi, gdy żegnaliśmy Wojciecha Młynarskiego.”
Jerzy Derfel pozostawił po sobie niezwykły dorobek, który przez lata będzie przypominał o jego talencie i klasie.
Anonim | 4 listopada 2025
Anonim | 4 listopada 2025
Szkoda……