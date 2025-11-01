times-dark
Kozaczek
Gwiazdy kwestują na cmentarzach! Tadla z ukochanym, Makłowicz, Damięcki, Anna Dymna…(FOTO)

Dorota Segda, Artur Barciś, Karol Strasburger...

01.11.2025
akpa20251101_kwesta_kra_9956 źródło AKPA

Robert Makłowicz

Dziś w dniu Wszystkich Świętych odbywa się po raz 51. tradycyjna kwesta, która od ponad połowy wieku zbiera środki na ten sam cel – ratowanie zabytków. W tym roku w akcję kwestowania włączyły się aktorzy, dziennikarze, muzycy, pisarze, prezenterzy telewizyjni czy przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Oto znane osobistości, które kwestują na warszawskich Powązkach oraz na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

akpa20251101_kwesta_kra_0717 źródło AKPA

Dorota Segda
akpa20251101_kwesta_kra_0156 źródło AKPA

Anna Dymna
akpa20251101_kwesta_en_2312 źródło AKPA

Beata Tadla i Michał Cebula
akpa20251101_kwesta_en_3312 źródło AKPA

Mateusz Damięcki
akpa20251101_kwesta_en_2380 źródło AKPA

Sławomira Łozińska
akpa20251101_kwesta_en_2541 źródło AKPA

Artur Barciś
akpa20251101_kwesta_en_3174 źródło AKPA

Bożena Stachura
akpa20251101_kwesta_en_3096 źródło AKPA

Karol Strasburger
akpa20251101_kwesta_en_1616 źródło AKPA

Maria Niklińska
akpa20251101_kwesta_en_1578 źródło AKPA

Maja Komorowska
akpa20251101_kwesta_en_2626 źródło AKPA

Jacek Kawalec
akpa20251101_kwesta_en_2100 źródło AKPA

Laura Łącz
akpa20251101_kwesta_en_2025 źródło AKPA

Tomasz Sianecki
akpa20251101_kwesta_en_2391 źródło AKPA

Kwesta na cmentarzach
Polka | 1 listopada 2025 Odpowiedz

Nie oddamy wam1 Nie oddamy wam! Nie oddamy wam telewizji TRWAM!!!!

