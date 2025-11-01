Gwiazdy kwestują na cmentarzach! Tadla z ukochanym, Makłowicz, Damięcki, Anna Dymna…(FOTO)

Robert Makłowicz

Dziś w dniu Wszystkich Świętych odbywa się po raz 51. tradycyjna kwesta, która od ponad połowy wieku zbiera środki na ten sam cel – ratowanie zabytków. W tym roku w akcję kwestowania włączyły się aktorzy, dziennikarze, muzycy, pisarze, prezenterzy telewizyjni czy przedstawiciele władz państwowych i samorządowych. Oto znane osobistości, które kwestują na warszawskich Powązkach oraz na cmentarzu Rakowickim w Krakowie.