Zmarła autorka tekstów i aktorka Marianne Faithfull. Miała 78 lat. Jak podaje BBC, artystka odeszła 30 stycznia w Londynie, w otoczeniu rodziny. Chorowała na zapalenie wątroby typu C oraz raka piersi.

Marianne Faithfull w 2020 r. zachorowała na Covid-19 i zapadła w śpiączkę. Na szczęście udało się ją uratować, ale potem artystka uskarżała się na objawy po „covidowe”, czyli zmęczenie, trudności z oddychaniem i problemy z pamięcią.

Kim jest Marianne Faithfull

Marianne Faithfull to brytyjska piosenkarka, autorka tekstów i aktorka, urodzona 29 grudnia 1946 roku w Londynie. Zdobyła sławę w latach 60. jako ikona rocka i muzyki folkowej, a także jako muza i partnerka Micka Jaggera z The Rolling Stones. Stała się uznaną artystką alternatywną po wydaniu przeboju „As Tears Go By”.

Faithfull nagrała wiele cenionych albumów, takich jak Strange Weather (1987), Before the Poison (2004) czy Negative Capability (2018). Współpracowała z artystami aplikacji jak Nick Cave, PJ Harvey i Damon Albarn.

Prywatnie głośno było o niej za sprawą związku z Mickem Jaggerem z The Rolling Stones. W 2016 r. „The Independent” zapytał Faithfull, co poradziłaby młodszej wersji siebie. Odpowiedziała, że przed przyciąganiem nieodpowiednich facetów.

Po rozstaniu z Mickem Jaggerem uzależniła się od narkotyków, popadła w anoreksję i kryzys bezdomności.

Oprócz kariery muzycznej grała w filmach i teatrze. Zagrała m.in. w Dziewczyna na motocyklu (1968) oraz w Irina Palm (2007), „I’ll Never Forget What’s’isname”, czy „Hamlecie”. to kultowa postać – jej historia to opowieść o wzlotach i upadkach, walka z uzależnieniem i triumfalnym urządzeniem do sztuki. Jest uznawana za jednego z najbardziej wpływowych artystów XX i XXI wieku, a jej kariera trwa do dziś.