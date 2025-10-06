Maja Bohosiewicz od lat skutecznie zamieniła plan filmowy na świat pełen influecerów. Obserwatorzy kochają ją za szczerość i poczucie humoru. Maja obecnie mierzy się z nowym wyzwaniem. Występuje w 17. edycji ,,Tańca z Gwiazdami’‚. Pierwszy odcinek wskazał, że influencerka będzie czarnym koniem tej edycji, jednak ostatnio jurorzy zachwycają się tylko jej strojem i figurą, co nie wróży dobrze.

3. odcinek „Tańca z gwiazdami” pełen emocji! Na widowni: Krzysztof Gojdź, Goździalska, Ciocia Liestyle…

Auto za milion?

Jakby taneczne stresy nie wystarczały, Maja zaliczyła wpadkę z nowym samochodem. Influencerka opowiedziała o sytuacji na Instagramie:

Właśnie zadzwonił Tomek, że wyświetlił się komunikat, że mój samochód się zepsuł i proszę zaparkować w bezpiecznym miejscu. Raz w życiu stary wsiadł mi do mojego auta. Wcześniej chodził jak złoto. Powiem wam, że szybko się zepsuł, bo po trzech tys. km.

Maja Bohosiewicz z mężem przenieśli się do Londynu

Okazało się, że auto odmówiło współpracy w najmniej spodziewanym momencie, bo przy zakazie przy wjeździe do komendy policji.

Na szczęście Maja mogła liczyć na bliskich. Na InstaStory pokazała nagranie, jak jej mąż Tomek wywiesza kartkę z informacją o awarii, by uniknąć mandatu. Na miejscu szybko pojawiła się jej starsza siostra Sonia, która szybko przeniosła ich rzeczy do swojego auta. Następnie razem udali się wszyscy na Śląsk.

Bohosiewicz i Sikora śmieją się z koleżanki z planu: „Basia pakuj buty…” (WIDEO)