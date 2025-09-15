Za nami pierwszy odcinek 17. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”. Uczestnicy rozgrzali parkiet do czerwoności i zrobili prawdziwe show. Po wydarzeniu w rozmowie z naszą redakcją doszło do niespodziewanego zwrotu akcji. Nagle przed kamerę wparował Olek Sikora, który wraz z Mają Bohosiewicz odegrali scenę, która swego czasu podbiła Internet. Tylko spójrzcie co się tam działo!

Maja Bohosiewicz i Olek Sikora odtwarzają kultową scenę z Ewą Minge, która podbiła sieć

17 edycja „Tańca z Gwiazdami” ruszyła z wielkim przytupem, a pierwszy odcinek przysporzył masę emocji. Warto dodać, że ta edycja jest o tyle wyjątkowa, ponieważ mija aż 20 lat od emisji pierwszego sezonu Polsatowego show.

Z tej okazji produkcja zapewniła mocne nazwiska a wśród uczestników, znaleźli się: Ewa Minge, Maja Bohosiewicz, Tomasz Karolak, Katarzyna Zillmann, Wiktoria Gorodecka, Barbara Bursztynowicz, Maurycy Popiel, Lanberry, Aleksander Sikora, Marcin Rogacewicz i Mikołaj ‚Bagi’ Bagiński.

Po emisji pierwszego odcinka przyszedł czas na wywiady. Podczas rozmowy naszej redakcji wraz z Mają Bohosiewicz i Albertem Kosińskim nagle w kadr wbił się niespodziewanie Aleksander Sikora, który zwrócił się do Bohosiewicz słowami:

Może byś się zbierała do domu?

Na co Maja bez zastanowienia odpowiedziała:

Baśka pakuj buty wyjeżdżamy

I choć mogłoby się wydawać, że między tą dwójką nawiązał się dziwny dialog, to nic bardziej mylnego. Olek i Maja spontanicznie odtworzyli kultową scenę z Ewą Minge z programu „Jestem jaki jestem”. Uczestnicy żartobliwie wrócili do tego momentu, a więcej o tym opowiedział nam Sikora.

Odsyłam wszystkich na serwis YouTube. Tam są archiwalne odcinki (…). Rok 2003, reality show, które zmieniło Polskę „Jestem, jaki jestem”, czyli program o życiu prywatnym Michała Wiśniewskiego. Tam pierwszy raz można było zderzyć się mówiąc o szeroko rozumianej popkulturze z Ewą Minge, która miała spięcie z Paullą. Tam jest taka cudowna scena, gdzie Paulla pokłóciła się z Ewą Minge, gdzie Ewa nasza koleżanka mówi: „Basia pakuj buty, wyjeżdżamy”. Ikoniczne (…). Ewcia jest cudowna my to musimy z nią nagrać – powiedział nam Olek Sikora.

Warto dodać, że program „Jestem, jaki jestem”, to telewizyjne show, które swoją emisję miało ponad dwie dekady temu. Program przedstawiał luksusowe życie lidera Ich Troje, jego rodziny oraz współpracowników. W programie znalazły się również piosenkarka Paulla i projektantka mody Ewa Minge. Między paniami w pewnym momencie nawiązał się konflikt, a Ewa nie wytrzymała i opuściła pomieszczenie właśnie tymi słowami: „Basia pakuj buty, wyjeżdżamy”.