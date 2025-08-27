Maja Bohosiewicz już zaczęła przygotowywać się do programu: „Taniec z gwiazdami”. Aktorka w parze z Albertem Kosińskim zatańczy w najnowszej jubileuszowej 20. edycji tanecznego formatu. Mimo ciężkich treningów na sali czuwa nadal nad swoim biznesem razem swoim mężem Tomaszem Kwaśniewskim.

Z pewnością ten rok będzie dla Mai bardzo wyjątkowy! Udział w „Tańcu z gwiazdami„, a także wielki sukces zawodowy. Firma Bohosiewicz i jej męża Tomasza Kwaśniewskiego EverFlex zadebiutował na londyńskiej giełdzie.

Przez te 10 lat wydarzyło się wiele ale tego na naszym BINGO nie było od początku.

I ja i mój mąż od kiedy się znamy myślimy jak stworzyć biznesy. Próbowaliśmy różnych rzeczy i pamiętam pierwszy wspólny biznes czyli kwiaciarnie – wstawanie o 3:50 i jeżdżenie na giełdę kwiatową Bronisze – robiliśmy to wspólnie. Pamiętam pierwszy miesiąc gdzie zarobiliśmy 6.000 złotych i byliśmy mega dumni. Od tego czasu wiele się zmieniło i przeszliśmy wspólnie ogromną drogę. Dzisiaj zadzwoniliśmy dzwonkiem na londyńskiej giełdzie gdzie fiinu połączyło się z naszym Everfex – napisała Maja Bohosiewicz.

EverFlex zajmuje się produkcją suplementów. Preparat jest przeznaczony dla osób zmagających się z bólami stawów, chorobami zwyrodnieniowymi, problemami z chrząstką lub po urazach, a jego celem jest wsparcie regeneracji uszkodzonych tkanek, zwiększenie elastyczności stawów i łagodzenie stanów zapalnych.

Na kolejny nagraniu pokazała swoje kreacje na ten wyjątkowy dzień. Postawili na biznesowy kolor, czyli czerń. Pod nagraniem napisała, że jest ogromnie duma: