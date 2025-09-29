Za nami wyjątkowy, jubileuszowy odcinek programu „Dancing with the stars. Taniec z Gwiazdami”. Ubiegły wieczór był wydarzeniem, jakiego dotychczas jeszcze nie było. Tym razem telewizyjne show nie tylko zapewniło emocjonujące występy, ale i masę niespodzianek w tym występy byłych uczestników oraz Rafała Mroczka, który lata temu sięgnął po Kryształową Kulę. Teraz żona aktora zdobyła się na wzruszający wpis w sieci, nie kryjąc swojej dumy.

Żona Rafała Mroczka zachwyca się jego tanecznymi umiejętnościami

Jesienna, 17. edycja programu „Taniec z Gwiazdami” trwa w najlepsze. Ubiegły odcinek nie tylko obfitował w wielkie emocje, ale był wyjątkowy ze względu na 20-lecie programu. Świętowanie tak okrągłego jubileuszu nie obyło się bez wielu niespodzianek. Tym razem czwórka prowadzących, specjalne i emocjonujące występy, ponad 200 gwiazd i gości w studiu oraz dziesięć par walczących na parkiecie. To jednak nie wszystko. Na parkiet „Tańca z Gwiazdami” mieli okazję także powrócić dawni zwycięzcy programu, którzy zaprezentowali po latach swoje taneczne umiejętności.

Wśród nich pojawił się Rafał Mroczek, który został zwycięzcą Kryształowej Kuli w 2006 roku. Wówczas jego partnerką taneczną była Aneta Piotrowska, z którą połączyło go głębsze uczucie, jednak ich relacja nie przetrwała. Aktor tamtego wieczoru znów rozgrzał parkiet, ale nie ze swoją byłą partnerką, a z Magdaleną Tarnowską, która obecnie partneruje Mikołajowi Bagińskiemu. W jednym z pytań od internautów, dlaczego Rafał nie zatańczył z Aneta Piotrowską, ta napisała, że „to jest pytanie do Rafała”. Aktor z kolei wyjaśnił, że wystąpił z trenerką córki, co miało być „niespodzianka od taty”.

Kiedy emocje opadły po programie na szczery i poruszający wpisy zdecydowała się teraz żona Rafała Mroczka, która go mocno wspierała. Magdalena Mroczek nie kryła dumy i zachwytu nad tanecznymi popisami męża.

Co to był za wieczór! Zobaczyć pierwszy raz — męża — na żywo w „Tańcu z gwiazdami” to były prawdziwe emocje! Kiedy wygrywał swoją Kryształową Kulę — miałam zaledwie 11 lat. W moich oczach zawsze był… i jest najlepszym tancerzem! – pisała na Instagramie Magdalena Mroczek.

Rafał Mroczek natomiast po emisji programu napisał w sieci: