Gala Miss Universe w Bangkoku jest teraz na językach mediów na całym świecie. Wszystko za sprawą skandalicznej sytuacji, która wydarzyła się w trakcie konkursu piękności. Prowadzący event w trakcie przemowy upokorzył jedną z uczestniczek. Padły mocne słowa w jej kierunku. Pozostałe modelki nie wytrzymały i zdecydowały się na odważny ruch w ramach protestu. Wideo z tego wydarzenia stało się viralem w sieci.

Miss Universe w ogniu wielkiego skandalu. Wszystkie uczestniczki uciekły z wydarzenia!

Wtorkowa gala Miss Universe odbiła się szerokim echem w mediach. Wszystko za sprawą aroganckiego zachowania prowadzącego wydarzenie — Nawata Itsaragrisila. Męzczyzna zezłościł się na pochodzącą z Meksyku kandydatkę do tytułu miss. Kazał jej wytłumaczyć się z nieobecności na sesji zdjęciowej. Melissa Flores Bosch była bardzo poddenerwowana. Prowadzący w pewnym momencie nazwał ją „głupią” i swietrdził, że kobieta nie ma szacunku. Później poprosił ochronę, żeby wyprowadziła kobietę z dali.

