Gala Miss Universe w Bangkoku jest teraz na językach mediów na całym świecie. Wszystko za sprawą skandalicznej sytuacji, która wydarzyła się w trakcie konkursu piękności. Prowadzący event w trakcie przemowy upokorzył jedną z uczestniczek. Padły mocne słowa w jej kierunku. Pozostałe modelki nie wytrzymały i zdecydowały się na odważny ruch w ramach protestu. Wideo z tego wydarzenia stało się viralem w sieci.
Miss Universe w ogniu wielkiego skandalu. Wszystkie uczestniczki uciekły z wydarzenia!
Wtorkowa gala Miss Universe odbiła się szerokim echem w mediach. Wszystko za sprawą aroganckiego zachowania prowadzącego wydarzenie — Nawata Itsaragrisila. Męzczyzna zezłościł się na pochodzącą z Meksyku kandydatkę do tytułu miss. Kazał jej wytłumaczyć się z nieobecności na sesji zdjęciowej. Melissa Flores Bosch była bardzo poddenerwowana. Prowadzący w pewnym momencie nazwał ją „głupią” i swietrdził, że kobieta nie ma szacunku. Później poprosił ochronę, żeby wyprowadziła kobietę z dali.
Kobiety były oburzone zachowaniem mężczyzny. Uczestniczki jasno dały do zrozumienia, że nie godzą się na takie zachowanie pod adresem kobiety startującej w konkursie. Wszystkie solidarnie opuściły konkurs Miss Universe i nagle wyszły z sali. Wideo stało się hitem sieci, a internauci nie kryli dumy z powodu zachowania modelek.
Później do całej sytuacji odniosła się zwyciężczyni z 2024 roku — Victoria Theilvig. Kobieta stanęła murem za zdenerwowaną kobietą. Tak skomentowała całą sytuację w poście na Instagramie:
Tu chodzi o prawa kobiet. Musimy coś z tym zrobić — podsumowała kobieta.