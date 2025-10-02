Kate Moss jest jedną z największych i najpopularniejszych supermodelek na świecie. Ma na swoim koncie tysiące okładek dla magazynów, takich jak: „Vogue”, „Elle”, czy „Harper’s Bazaar”. Nic więc dziwnego, że i w tym roku nie mogło jej zabraknąć na Paryskim Tygodniu Mody. Gwiazda, przemieszczając się taksówkę na kolejny pokaz mody, kompletnie się odpaliła. Kate Moss w pewnym momencie zaczęła bardzo głośno śpiewać. Nagranie z jej wykonaniem wielkiego hitu trafiło do sieci!

Znany poseł KO został uprowadzony! „Jeśli to oglądasz, to zostałem porwany”

Kate Moss głośno śpiewa na ulicach Paryża. Fani zaczęli ją nagrywać!

51-letnia Kate Moss mimo dojrzałego wieku nie zwalnia tempa. Modelka słynąca z zamiłowania do rockowego stylu życia wielokrotnie zaskakiwała fotoreporterów. W sieci nie brakuje nagrać, na których Kate Moss chwiejnym krokiem po udanej imprezie wracała do domu.

Tym razem jednak jeden z jej fanów złapał ją za dnia. Uchwycił moment, jak supermodelka podgłośniła piosenkę i zaczęła ją śpiewać na cały regulator. Kierowcy na paryskich ulicach nie wiedzieli, co się dzieje:

W trakcie Paryskiego tygodnia mody Kate Moss zaskoczyła kierowców, rozpoczynając śpiewną interpretację wielkiego przeboju. Niespodziewana strona ikony mody z entuzjazmem została przyjęta przez fanów — czytamy na profilu Pure People na Instagramie.

Anna Markowska szokuje na najnowszym nagraniu. Fani: „To wołanie o pomoc!”