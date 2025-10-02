Kate Moss zrobiła TO na ulicach Paryża. Zatrzymała wszystkie auta! (VIDEO)
Znana modelka nieźle się odpaliła!
Kate Moss jest jedną z największych i najpopularniejszych supermodelek na świecie. Ma na swoim koncie tysiące okładek dla magazynów, takich jak: „Vogue”, „Elle”, czy „Harper’s Bazaar”. Nic więc dziwnego, że i w tym roku nie mogło jej zabraknąć na Paryskim Tygodniu Mody. Gwiazda, przemieszczając się taksówkę na kolejny pokaz mody, kompletnie się odpaliła. Kate Moss w pewnym momencie zaczęła bardzo głośno śpiewać. Nagranie z jej wykonaniem wielkiego hitu trafiło do sieci!
Kate Moss głośno śpiewa na ulicach Paryża. Fani zaczęli ją nagrywać!
51-letnia Kate Moss mimo dojrzałego wieku nie zwalnia tempa. Modelka słynąca z zamiłowania do rockowego stylu życia wielokrotnie zaskakiwała fotoreporterów. W sieci nie brakuje nagrać, na których Kate Moss chwiejnym krokiem po udanej imprezie wracała do domu.
Tym razem jednak jeden z jej fanów złapał ją za dnia. Uchwycił moment, jak supermodelka podgłośniła piosenkę i zaczęła ją śpiewać na cały regulator. Kierowcy na paryskich ulicach nie wiedzieli, co się dzieje:
W trakcie Paryskiego tygodnia mody Kate Moss zaskoczyła kierowców, rozpoczynając śpiewną interpretację wielkiego przeboju. Niespodziewana strona ikony mody z entuzjazmem została przyjęta przez fanów — czytamy na profilu Pure People na Instagramie.
Kate Moss to prawdziwa ikona lat 90. Została odkryta na lotnisku!
Kate Moss jest prawdziwą supermodelką i ikoną mody lat 90. To właśnie kampanie Calvin Klein z udziałem modelki przeszły już do historii świata mody. Po raz pierwszy odkryto ją jeszcze, jak była nastolatką na lotnisku JFK w Nowym Jorku.
Przez lata była uważana za jedną z największych skandalistek modelingu. Wszystko za sprawą imprezowego stylu życia i problemów z nadużywaniem narkotyków. Oprócz tego media często zarzucały jej zbytnią chudość i niezdrowy wygląd. Kate Moss w jednym z wywiadów zdradziła, że od lat choruje na cukrzycę typu 1 i musi na co dzień korzystać z nowoczesnej pompy insulinowej, która jest dla niej codziennością.