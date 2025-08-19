O ślubie Wersow i Friza mówiła cała Polska. Para długo ukrywała, że stanęła na ślubnym kobiercu, a gdy w końcu potwierdzili plotki – emocje wcale nie opadły. Wszystko przez zapowiedź pełnometrażowego filmu, który trafi do kin już w październiku. Influencerzy zabrali głos, ale nie wszystkich udało się im przekonać.

Do sieci wyciekł wzruszający zwiastun filmu ze ŚLUBU Wersow i Friza!

Nie milkną kontrowersje wokół ślubu Wersow i Friza. Ich tłumaczenia nie przekonują internautów…

Wersow i Friz przez lata budowali swoje internetowe imperium, a ich związek śledziły miliony fanów. Nic dziwnego, że wieść o ich ślubie wzbudziła ogromne emocje. Na początku lipca para niespodziewanie zniknęła z sieci – przestali wrzucać zdjęcia i relacje, co natychmiast wywołało lawinę spekulacji.

Kilka tygodni później wszystko stało się jasne.

Powiedzieliśmy sobie TAK. Zniknęliśmy na dwa miesiące, bo chcieliśmy skupić się tylko na nas i naszej rodzinie” – napisali na Instagramie.

Choć fani gratulowali im nowego etapu, nie wszyscy byli zachwyceni tym, co usłyszeli później. Para ujawniła, że kulisy wesela i ich życia prywatnego zostaną pokazane w filmie, który 3 października trafi do kin.

7 lat temu Friz po raz pierwszy pokazał Wersow na swoim kanale. Teraz ogłosili ŚLUB

To właśnie ta decyzja wywołała największe kontrowersje. Internauci zarzucili im, że chcą zarobić na tak intymnym wydarzeniu. Wersow postanowiła więc odpowiedzieć krytykom.

Chcieliśmy, aby ten moment został tylko i wyłącznie dla nas w tamtym czasie. Teraz możemy wam oficjalnie pokazać wszystko, co chcemy – w filmie w kinie – tłumaczyła.

Influencerka dodała też, że ich życie od zawsze toczy się publicznie, więc postanowili opowiedzieć swoją historię w profesjonalnej produkcji.

Mam nadzieję, że będziecie chcieli zobaczyć nie tylko nasze wesele, ale też naszą relację i problemy, z którymi mierzymy się jako para i rodzina – zapowiedziała.

Choć świeżo upieczona żona starała się tłumaczyć decyzję o zachowaniu ślubu w tajemnicy, wielu internautów nie dało się przekonać. Pod postami Wersow i Friza szybko zaroiło się od kąśliwych komentarzy. Internauci nie przebierali w słowach, zarzucając parze hipokryzję i pogoń za pieniędzmi:

„Chcieliśmy się skupić na nas i na naszej rodzinie” – tymczasem film do kin… xd

„Duża buta myśleć o sobie, że jest się osobami, o których powinien powstać film kinowy. O wielkich ludziach tego świata nie było takich produkcji, ale Wy wg siebie jesteście tacy ikoniczni, z karierą zbudowaną na klikach dzieci i bez większego talentu. Wam już peron kompletnie odjechał :)”

„Kasa, kasa, kasa. Nic nowego”

„Nawet nie jestem zdziwiona, że będzie z tego film. Nie można zmarnować okazji do zarobienia, przecież. Trochę smutne.”

Nie brakowało też głosów wsparcia. Część internautów stanęła w obronie Friza i Wersow, tłumacząc, że para miała prawo przeżyć ten dzień po swojemu – bez fleszy i presji opinii publicznej.

„ Wszystkiego dobrego dla Was ”,

”, „ Ludzie mają problem ze zrozumieniem. Chcieli spędzić czas prywatnie bez paparazzi nad głową, bez zdjęć z ukrycia i komentarzy wyrwanych z kontekstu. Teraz, kiedy już jest po, chcą się tym podzielić. Naprawdę tak ciężko pojąć różnicę? ”

” „Wyglądaliście przepięknie, gratulacje!”.

Wersow i Friz wzięli ślub! Film z wesela będzie na dużym ekranie

Nie da się ukryć, że ślub Friza i Wersow już teraz jest jednym z najbardziej komentowanych wydarzeń w polskim internecie. A premiera filmu prawdopodobnie tylko podgrzeje emocje.