Patrycja Markowska to jedna z najpopularniejszych wokalistek na polskim rynku muzycznym. Od ponad dwóch dekad cieszy się niesłabnącą popularnością, a jej głos i charyzma są uwielbiane przez masę Polaków. Teraz artystka udzieliła szczerego wywiadu u Żurnalisty, gdzie m.in. odsłoniła miłosne kulisy z przeszłości. Będziecie w ciężkim szoku!

Patrycja Markowska wspomina więzienną miłość

Patrycja Markowska obecnie jest szczęśliwą żoną Tomasza Szczęsnego. Warto wspomnieć, że poprzednio piosenkarka była żoną Jacka Kopczyńskiego. Artystka dba teraz w swoim związku o prywatność, a jej nowy małżonek raczej stroni od czerwonych dywanów i blasków fleszy. Dopiero teraz po dłuższym czasie, para wreszcie pokazała się razem publicznie w programie „DDTVN”.

Choć związki i małżeństwa Patrycji Markowskiej nie są żadną tajemnicą, to jej miłosne początki nie każdemu są znane. Teraz w rozmowie z Żurnalistą piosenkarka otworzyła się na ten temat i wyznała, że mając 15-lat, zakochała się w pewnym łobuzie. Szokującym wyznaniem artystki było to, że mężczyzna miał wówczas 25 lat i przebywał w więzieniu, a ona słała do niego listy miłosne.

To było platoniczne. Ja wtedy bardzo się zakochałam w takim łobuziaku, no i on był piękny i po prostu też wydawał mi się taki wrażliwy i ekstra, i miał ciężkie dzieciństwo, więc mnie to bardzo wzruszało (…). Ja byłam gówniarą i widział, że za nim latam, ale nigdy nie przekraczał granic, więc był takim romantycznym łobuziakiem – wyznała Markowska.

Artystka przyznała się, że będąc nastolatką, udało się jej wysłać tylko trzy listy do ukochanego z kryminalną przeszłością. Wszystko zakończyło się w momencie kiedy jej ojciec odkrył korespondencję, co skończyło się niezłą dramą.

W końcu tata się dowiedział i miałam straszny dym. Ja mu dałam list, żeby go wysłał. Nie wpadłam na to, że przeczyta gdzie. I wpadł w nocy do mnie do pokoju, wydarł się, że chyba oszalałam, że piszę do aresztu śledczego (…). Później okazało się, że ma dorosłą dziewczynę, a ja pewnie byłam taką muchą, która koło niego krążyła – tłumaczyła piosenkarka.

Patrycja Markowska wspomniała również w wywiadzie, że zawsze lgnęła do niegrzecznych chłopców i to oni sprawiali na niej największe wrażenie. I choć dziś wciąż bliski jest jej typ łobuziaka, to woli tych, którzy mogą zabłysnąć również wrażliwością i inteligencją.