Od kilku dni w mediach aż huczy na temat rozwodu Sandry Kubickiej i Aleksandra Barona. Byli oni jedną z najgorętszych par w polskim show-biznesie, jednak jak się okazuje, para nie jest już ze sobą od grudnia. Przy okazji niedawno wyszła też afera związana z pewnym telefonem, który wykonał Baron. Jak się okazuje, w sytuację zamieszana była inna wokalistka, która teraz zabrała głos w tej sprawie.

Sandra Kubicka wściekła na Barona: „Czy Wasz mąż też mówi do innych kobiet „kochanie”

Patrycja Markowska o aferze z Baronem

Kilka dni temu w mediach rozpętała się burza o rzekomej zdradzie Aleksandra. Podczas jednego z odcinków Baron wykonał telefon, w którym padło słowo „kochanie”, jednak nie była to wiadomość skierowana do jego żony. Kubicka nie pozostała jednak temu obojętna i opublikowała Instastories, wbijając szpilę Baronowi :

Myślałam, że dzwoni do mnie no ale niestety to nie byłam ja. Mam pytanie do Was czy Wasz mąż też mówi do innych kobiet ”kochanie”, czy tylko mój tak robi? – napisała Kubicka na swoim Instagramie.

Teraz Patrycja Markowska, piosenkarka i koleżanka po fachu Barona była gościem „Pytania na śniadanie”. Podczas wywiadu artystka została zapytana o zamieszanie, które wywołali z Alkiem kilka dni temu. Artystka przyznała, że jedna z uczestniczek programu „The Voice” zaśpiewała jej kawałek, stąd ten telefon od Barona.

Straszna afera w ogóle za to, bo Baron powiedział ”kochanie” i słyszałam, że jest z tego gruba afera. Ja chciałam tylko powiedzieć, że to trochę podreżyserowane, ponieważ Baron wcześniej mi napisał SMS-a: ”Słuchaj, dziewczynka śpiewa Twój numer! Czy ja mogę za chwilę do Ciebie zadzwonić? – tłumaczyła Markowska.

Wokalistka dodała, że zna się przez większość życia z Baronem, dlatego słowo „kochanie”, o które rozpętała się cała afera, wydało jej zupełnie normalne. Poza tym kiedyś razem byli jurorami w „The Voice”.