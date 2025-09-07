W małżeństwie Patrycji Markowskiej i jej ukochanego Tomasza Szczęsnego wybiła ważna data. 4 sierpnia 2025 roku minęła ich pierwsza rocznica ślubu. Dopiero teraz po kilku dniach, piosenkarka postanowiła podzielić się z tej okazji ślubnymi kadrami oraz wzruszającym wpisem.

Patrycja Markowska i Tomasz Szczęsny świętują pierwszą rocznicę ślubu

Warto wspomnieć, że przez wiele lat Patrycja Markowska dzieliła życie u boku aktora Jacka Kopczyńskiego. Para przez około 15 lat żyła w nieformalnym związku i nigdy nie zdecydowała się na ślub. W 2008 roku doczekali się jednak wspólnej pociechy – syna Filipa. Niestety ich relacja nie przetrwała próby czasu, a na przełomie 2022 i 2023 roku postanowili się rozstać.

Informacja o zerwaniu artystki z aktorem dla wielu była dużym szokiem, jednak niedługo potem Markowska związała się z niejakim Tomaszem. Mężczyzna nie jest znany w show-biznesie, a jest biznesmenem i warszawskim restauratorem. Podobno para znała się od dłuższego czasu jednak ich relacja po rozstaniu piosenkarki zakwitła na nowo. W końcu 4 sierpnia 2024 roku Patrycja i Tomasz wzięli potajemny ślub, o którym poinformowali kilka miesięcy później.

Teraz para świętuje swoją pierwszą rocznicę ślubu. Z tej okazji wokalistka podzieliła się uroczymi, ślubnymi zdjęciami, które dotychczas nie były publikowane. Poza tym Markowska zdecydowała się na wpis, w którym zdradziła szczegóły ich ceremonii.

4.09.2024 miał miejsce jeden z najpiękniejszych dni w moim życiu. Z dala od zgiełku miasta, w najbliższym gronie, z muzykowaniem naszym, taty i Piotra Karpieni, w otoczeniu lasów i jezior, z rejsem żywcem wyciągniętym z filmu „Rejs”, przeżyliśmy z Tomkiem coś bardzo wyjątkowego. Minął rok, a ja z każdym dniem jestem coraz bardziej ciekawa mojego męża i coraz bardziej w nim zakochana – pisała artystka na Instagramie.

Patrycja Markowska w opublikowanym poście zwróciła się również bezpośrednio do swojego ukochanego. Piosenkarka nie szczędziła wzruszających słów i podziękowań, które wskazują na to, że tworzą naprawdę zgrany duet.

Dziękuję Ci Tomek za to, że jesteś. To, co od Ciebie dostaję, jest trudne do opisania słowami, jest to m.in. wielkie wsparcie ma każdej płaszczyźnie i morze inspiracji. Bez Ciebie nie powstałaby płyta „Obłęd”. Nie powstałby też klip do „Ćmy” przy Wytwórni Filmów na Chełmskiej. Kiedy my kręciliśmy kolejne ujęcia, mój mąż zasuwał z wiertarką i podwieszał sufit, bo sam tworzy swój nowy, pyszny lokal, jak zawsze z wielką pasją – dodała.

Pod opublikowanymi fotkami posypała się również cała masa gratulacji i komplementów ze strony internautów: