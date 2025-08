Życie miłosne Jacka Kopczyńskiego ostatnio nabrało rozpędu. Po rozstaniu z Patrycją Markowską wygląda na to, że aktor w końcu jest szczęśliwy i układa sobie życie u boku tajemniczej blondynki. Teraz po raz pierwszy zdecydował się pokazać swoją nową miłość, publikując romantyczne zdjęcie.

Warto wspomnieć, że Jacek Kopczyński przez ponad 15 lat był związany z popularną piosenkarką Patrycją Markowską. Poznali się w 2006 roku, kiedy Kopczyński był jeszcze żonaty. Markowska początkowo odrzuciła jego zaloty, ale po rozwodzie aktora ich relacja weszła na wyższy poziom.

Para nigdy nie sformalizowała swojego związku, ale byli zaręczeni i międzyczasie doczekali się wspólnej pociechy, syna Filipa. Aktor i wokalistka nieraz przeżywali kryzysy, ale zawsze walczyli o siebie. Mimo długiego stażu finalne postanowili się rozstać w 2022 roku.

Nasz związek jest dosyć burzliwy, ale przez to też bardzo ciekawy”, ujawnił, po czym dodał: „Nie znamy recepty na idealne partnerstwo. Byliśmy na wielu zakrętach, jednak zawsze walczyliśmy o siebie. Paradoksalnie to, co nas łączy, często sprowadza burze. Oboje mamy artystyczne dusze, jesteśmy nadwrażliwcami, lecz mimo tego całego szaleństwa, które dzieje się wokół, nasz dom traktujemy jak pewnego rodzaju twierdzę i azyl – mówił Kopczyński o związku z Markowską w rozmowie z tygodnikiem „Na żywo”.