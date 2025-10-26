Siódmy odcinek „Tańca z Gwiazdami” przejdzie do historii jako jeden z najbardziej emocjonujących w tej edycji. Uczestnicy mierzyli się z włoską muzyką, a poziom był tak wysoki, że trudno było wskazać faworytów. Gdy prowadzący ogłosili, kto żegna się z programem, w studiu zapadła cisza.

To był wieczór pełen pasji, śródziemnomorskiego temperamentu i zaskoczeń. W 7. odcinku „Tańca z Gwiazdami” uczestnicy zaprezentowali choreografie do włoskich hitów- od romantycznych ballad po energetyczne rytmy rodem z Rzymu.

Na parkiecie pojawiło się siedem par:

Maurycy Popiel i Sara Janicka

Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko

Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska

Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin

Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska

Katarzyna Zillmann i Janja Lesar

Tomasz Karolak i Izabela Skierska

Każda z nich dała z siebie wszystko, ale to właśnie Zillmann i Lesar skradły show, prezentując zmysłową rumbę, której finał poruszył całą publiczność. Ich występ zakończył się spontanicznym pocałunkiem, a jurorzy nagrodzili go czterdziestką – maksymalną liczbą punktów.

Z kolei Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz przyznali, że był to dla nich emocjonalny rollercoaster, bo tańczyli współczesny taniec po raz pierwszy.

Niestety, nie wszyscy mieli powody do radości. Widzowie po raz kolejny zadecydowali, że jedna z par musi opuścić show, a nazwisko, które padło, zaskoczyło nie tylko publiczność, ale i samych uczestników.

Po dzisiejszym odcinku z programem żegna się Marcin Rogacewicz i Agnieszka Kaczorowska.

Tancerka w mowie pożegnalnej przyznała, że cieszy się z możliwości powrotu do domu i ucieczki przed hejtem, który spotkał ich podczas występu w programie. Zaapelowała także do wszystkich aby byli dla siebie życzliwi i mili, ponieważ nigdy nie wiadomo, jak to jest być w skórze drugiej osoby. Na koniec publicznie wyznała miłość Rogacewiczowi: ,,Kocham Cię skarbie”.

Bardzo ci dziękuje za twoją odwagę. Za naszą odwagę, że zdecydowaliśmy się wejść do programu prywatnie, co było cholernie trudne (…). Tańczysz lepiej, niż niejedna osoba tutaj, z czego jestem bardzo dumna. Bardzo się cieszę, że możemy wrócić do domu i schować się wreszcie przed całym tym hejtem, którego doświadczyliśmy, który bardzo bolał. Ludzie bądźcie dla siebie dobrzy, życzliwi, mówcie dobrze nie źle o innych zwłaszcza, że nie macie o nas zielonego pojęcia.

Aktor z kolei podziękował krótko Agnieszce, za to, że nauczyła go w programie tańczyć. Oboje nie kryli łez.

Spodziewaliście się takiego werdyktu?