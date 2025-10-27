Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pożegnali się z widzami w siódmym odcinku 17. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Głosami widzów to właśnie oni, a nie Michał Kassin i Barbara Bursztynowicz, musieli opuścić show Polsatu. Po porażce Agnieszka Kaczorowska wygłosiła emocjonalne przemówienie. Nie bała się wbić szpili produkcji. Później zdecydowała się na szokujący krok. Nikt do tej pory nie miał odwagi tak się zachować po przegranej w „Tańcu z Gwiazdami”.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz po pożegnaniu się z produkcją mieli chwilę dla siebie. Aktorka znana z serialu „Klan” wygłosiła wtedy mocne przemówienie. Wspomniała w nim o hejcie, z którym mierzyła się w ostatnim czasie. Wspomniała też o osobach z produkcji, które według jej słów nie zawsze mogły być wobec nich życzliwe:

Przy tym poziomie rywalizacji, który panuje w tej edycji, bardzo się cieszę, że już możemy sobie tańczyć, bo będziemy na pewno tańczyć dalej, tylko dla siebie. […] Kocham Cię, skarbie — powiedziała Agnieszka Kaczorowska.

