Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pożegnali się z widzami w siódmym odcinku 17. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Głosami widzów to właśnie oni, a nie Michał Kassin i Barbara Bursztynowicz, musieli opuścić show Polsatu. Po porażce Agnieszka Kaczorowska wygłosiła emocjonalne przemówienie. Nie bała się wbić szpili produkcji. Później zdecydowała się na szokujący krok. Nikt do tej pory nie miał odwagi tak się zachować po przegranej w „Tańcu z Gwiazdami”.

Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz po pożegnaniu się z produkcją mieli chwilę dla siebie. Aktorka znana z serialu „Klan” wygłosiła wtedy mocne przemówienie. Wspomniała w nim o hejcie, z którym mierzyła się w ostatnim czasie. Wspomniała też o osobach z produkcji, które według jej słów nie zawsze mogły być wobec nich życzliwe:

Przy tym poziomie rywalizacji, który panuje w tej edycji, bardzo się cieszę, że już możemy sobie tańczyć, bo będziemy na pewno tańczyć dalej, tylko dla siebie. […] Kocham Cię, skarbie — powiedziała Agnieszka Kaczorowska. 

Później oliwy do ognia dolał fakt, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz podjęli decyzję, że nie zobaczą się z widzami na livie po siódmym odcinku „Tańca z Gwiazdami”. Było to o tyle zaskakujące, że uczestnicy, którzy przegrali, zawsze później rozmawiają po zakończonym odcinku z internautami. Widzowie nie kryli zniesmaczenia ich decyzją. Para nie podeszła także do dziennikarzy na rozmowy po programie:

  • Żal, żenada, wstyd. Nie potrafią się zachować z klasą i tyle,
  • Wiedziałam, że tak zrobią. Kto mógł się tego spodziewać… Pokazali swoje prawdziwe charaktery. Agnieszka aż kipiała z porażki,
  • Ktoś tutaj nie umie przegrywać. Tak już szczerze to nie powinni się tak zachować, przykre,
  • Wow, co za klasa z ich strony! A tak na serio — to jej brak — pisali internauci. 

„Taniec z Gwiazdami”. Kto odpadł?

Siódmy odcinek „Tańca z Gwiazdami” opuścili Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. W szóstym odcinku show Polsatu z kolei pożegnali się z programem Aleksander Sikora i Daria Syta. Do dalszego etapu za to przeszli:

  • Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska,
  • Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin,
  • Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,
  • Tomasz Karolak i Izabela Skierska,
  • Maurycy Popiel i Sara Janicka,
  • Katarzyna Zillmann i Janja Lesar.
Agnieszka Kaczorowska, Marcin Rogacewicz, fot. AKPA.

