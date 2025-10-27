Kaczorowska podjęła szokującą decyzję po przegranej w „TzG”: „Aż kipiała z porażki!”
Internauci nie mogli uwierzyć w to, co zrobiła...
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz pożegnali się z widzami w siódmym odcinku 17. edycji „Tańca z Gwiazdami”. Głosami widzów to właśnie oni, a nie Michał Kassin i Barbara Bursztynowicz, musieli opuścić show Polsatu. Po porażce Agnieszka Kaczorowska wygłosiła emocjonalne przemówienie. Nie bała się wbić szpili produkcji. Później zdecydowała się na szokujący krok. Nikt do tej pory nie miał odwagi tak się zachować po przegranej w „Tańcu z Gwiazdami”.
Agnieszka Kaczorowska odcięła się od mediów po porażce w „Tańcu z Gwiazdami”. Zszokowała widzów
Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz po pożegnaniu się z produkcją mieli chwilę dla siebie. Aktorka znana z serialu „Klan” wygłosiła wtedy mocne przemówienie. Wspomniała w nim o hejcie, z którym mierzyła się w ostatnim czasie. Wspomniała też o osobach z produkcji, które według jej słów nie zawsze mogły być wobec nich życzliwe:
Przy tym poziomie rywalizacji, który panuje w tej edycji, bardzo się cieszę, że już możemy sobie tańczyć, bo będziemy na pewno tańczyć dalej, tylko dla siebie. […] Kocham Cię, skarbie — powiedziała Agnieszka Kaczorowska.
Później oliwy do ognia dolał fakt, że Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz podjęli decyzję, że nie zobaczą się z widzami na livie po siódmym odcinku „Tańca z Gwiazdami”. Było to o tyle zaskakujące, że uczestnicy, którzy przegrali, zawsze później rozmawiają po zakończonym odcinku z internautami. Widzowie nie kryli zniesmaczenia ich decyzją. Para nie podeszła także do dziennikarzy na rozmowy po programie:
- Żal, żenada, wstyd. Nie potrafią się zachować z klasą i tyle,
- Wiedziałam, że tak zrobią. Kto mógł się tego spodziewać… Pokazali swoje prawdziwe charaktery. Agnieszka aż kipiała z porażki,
- Ktoś tutaj nie umie przegrywać. Tak już szczerze to nie powinni się tak zachować, przykre,
- Wow, co za klasa z ich strony! A tak na serio — to jej brak — pisali internauci.
„Taniec z Gwiazdami”. Kto odpadł?
Siódmy odcinek „Tańca z Gwiazdami” opuścili Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz. W szóstym odcinku show Polsatu z kolei pożegnali się z programem Aleksander Sikora i Daria Syta. Do dalszego etapu za to przeszli:
- Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska,
- Barbara Bursztynowicz i Michał Kassin,
- Wiktoria Gorodecka i Kamil Kuroczko,
- Tomasz Karolak i Izabela Skierska,
- Maurycy Popiel i Sara Janicka,
- Katarzyna Zillmann i Janja Lesar.
widz | 28 października 2025
przedewszyatkim, to nie jest konkurs tańca ,tylko show,program rozrywkowy i tu może wygrać ta jak mówią gwiazda która ma problem z tańcem ,ale postępy i widzowie sami decydują komu laur zwycięstwa , ale niektóre ,,gwiazdy,, mają z tym problem ,nie mogą się pogodzić ,że ktoś inny jest bardziej lubiany i popularny
Wolność słowa | 27 października 2025
Uwazam ze fajnie jest popatrzeć jak ludzie którzy nigdy nie tańczyli próbują swoich sił, uczą się czegoś nowego. Jakbym chciała zobaczyć profesjonalne pary taneczne to na inny konkurs bym przełączyła . Dziwi mnie krytyka jak ludzie wyzywają innych od beztalenci, żenada . Kaczorowska powiedziała co myślała i tyle, każdy ma prawo do swojej opini, jak również JA , Dziekuje za przeczytanie i pozdrawiam
Anonim | 27 października 2025
Ta edycja Tanca z gwiazdami to zenada,blazenada,odpadaja pary ktore powinny tanczyc dalej.Wyglada to jak ustawka ,a moglo byc fajnie,nie bede ogladala teho programu ,a szkoda
Rena | 27 października 2025
Z jednej strony program Taniec z gwiazdami ciekawy że względu na piękne stroje ambicje tancerzy przy wykonaniu tańców. Tancerze wylewaja siódme poty a potem wielkie rozczarowanie bo zasady przyjęte są bardzo niesprawiedliwe.Pani Bursztynowi cz przy całym szacunku nie ma za grosz talentu do tańca więc rozumiem rozgoryczenie p.Kaczorowskiej.W wielu edycjach były niesprawiedliwości więc coś trzeba zrobić żeby to było sprawiedliwie.
natasza | 27 października 2025
zenada, nie dalo sie sluchac tych jej wywodow pelnych goryczy i zranionego ego, Rogacewicz sie osmiesza przy niej, jak pudelek, te tkliwosci sa nie do strawienia