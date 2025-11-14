Atmosfera za kulisami „Tańca z gwiazdami” jest naprawdę gęsta. TO zdjęcie mówi wszystko!

Już w tę niedzielę odbędzie się wielki finał jubileuszowej edycji „Tańca z Gwiazdami”. Do finału nie dotarła najbardziej rozpoznawalna para tej edycji – Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz, a teraz fani ostro zareagowali na najnowsze zdjęcie uczestników. ZOBACZ TAKŻE: Rogacewicz oskarża tancerzy i uczestników „TzG”. Kaczorowska uderza z podwójną siłą Nadchodzi wielki finał „Tańca z Gwiazdami” To była wyjątkowa edycja tanecznego hitu Polsatu. Najwięksi fani programu byli zachwyceni, gdy w niemal każdym odcinku pojawiały się nostalgiczne motywy – czy to klasyczne, pamiętane do dziś choreografie, czy powroty uwielbianych uczestników sprzed lat. Niestety – wszystko, co dobre – musi się się kiedyś skończyć. W tę niedzielę odbędzie się wielki finał, w którym zmierzą się najlepsi uczestnicy tej edycji. Jednak wśród nich zabraknie dwójki, która jeszcze przed pierwszym odcinkiem przyciągała ogromną uwagę, będąc jednym z największych faworytów do wygrania Kryształowej Kuli. Agnieszka Kaczorowska i Marcin Rogacewicz to z pewnością najpopularniejsza para tej edycji. Plotki o ich związku krążyły jeszcze na długo przed pierwszym odcinkiem programu. W zeszłym roku Kaczorowska w parze z Filipem Gurłaczem zdobyła drugie miejsce, zachwycając swoimi umiejętnościami tanecznymi – więc oczekiwania były wysokie.

Potwierdziły się plotki wokół Kaczorowskiej i Rogacewicza Agnieszka i Marcin od początku byli typowanie jako faworyci, jednak niespodziewanie odpadli z programu, a ich zachowanie – unikanie pytań i szybka ucieczka ze studia podzieliły fanów programu. Teraz Agnieszka i Marcin pojawili się w studiu, ponieważ są zobowiązani do pojawienia się na wielkim finale show. Jednak jak donosi informator Pudelka, oboje trzymają się z dala od reszty uczestników: Z boku wyglądało to trochę tak, jakby Aga i Marcin się dawno nie widzieli, bo byli dosłownie pochłonięci konwersacją we własnym gronie. Oni od początku byli mocno zdystansowani i uśmiechali się do wszystkich głównie w towarzystwie kamer, więc znając ich podejście, z tego, co wiem, nikt też się im nie chciał narzucać. Nic na siłę. Jakby chcieli, to by się odnaleźli, bo jak każdy byli mile widziani na wspólnych plotkach i wygłupach w wolnym czasie. Tu nikt nie robi podziałów, jak już, to oni sami się trochę jakby wykluczają. ZOBACZ TAKŻE: Gwiazda „TzG” zrobiła coming out przed finałem. Nie tylko Zillmann reprezentowała LGBT Padły też często powtarzające się oskarżenia o to, że para jest wyjątkowo samolubna: „To było dziwne, ale też pokazało, że są skupieni na sobie i inni się dla nich nie liczą. Nie ma się więc co dziwić, że po tym nikt nie rzuca się im na szyję jak np. Basi Bursztynowicz, która jest tu rozpieszczana i uwielbiana. Wbrew jednak temu, co napisał Marcin, nikt za ich plecami się z nich nie śmieje ani nie hejtuje. Nic takiego nie słyszałem. Żadnych kłótni też nie ma. Ludzie chyba mają ciekawsze tematy do rozmów. Na pierwszym spotkaniu „po latach” była pełna profeska, dlatego zaskakuje to, co Marcin napisał później na Instagramie. Smutne to w sumie” – mówi informator portalu. Informator zdradził również, że Agnieszka Kaczorowska prawdopodobnie nie wróci w przyszłej edycji programu: W rozmowie z tancerzami i pracownikami produkcji chwaliła się, że jej taneczny spektakl, który będzie wystawiać z Marcinem, cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Mówiła, że na ten moment nie wyobraża sobie, by tańczyć z kimś innym. Nie szuka jednak na razie nikogo do pomocy, bo wszystkie choreografie, które z nim zaprezentuje, chce sama wymyślać