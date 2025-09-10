Piotr Mróz to jeden z najbardziej rozpoznawalnych aktorów w Polsce. Artysta często w show-biznesie kojarzony jest jako mocno wierząca i religijna osoba, która nie wstydzi się mówić otwarcie o swoich poglądach. Teraz w rozmowie z naszą redakcją aktor nawiązuje do religii i apeluje do mediów oraz odbiorców o przedstawianie kościoła nie tylko w ciemnych barwach.

Piotr Mróz broni kościoła i religii

Piotr Mróz to znany aktor, który zdobył serca widzów za sprawą roli aspiranta Kuby Roguza w serialu „Gliniarze”. Poza tym na swoim koncie ma zwycięstwo w 12. edycji programu „Taniec z Gwiazdami”, ale też miał epizody w takich produkcjach jak: „M jak miłość” czy „Na Wspólnej”. Aktor nie tylko znany jest ze swoich znakomitych ról, ale również za sprawą swoich wypowiedzi, często w mediach postrzegany jest jako osoba mocno religijna, z czym sam się nie kryje, a wręcz przeciwnie. Aktor, choć daje piękne świadectwo wiary, sam przyznaje, że również popełnia błędy i grzeszy, bo jest tylko człowiekiem.

Teraz w rozmowie z naszą redakcją Piotr Mróz odniósł się do kwestii kościoła. Aktor zauważa, że ludzie niestety odwracają się od religii i często rezygnują z chodzenia do kościoła. Dlatego jego zdaniem media powinny nie tylko mówić o ciemnej stronie kościoła, ale także szerzyć więcej dobrych i pięknych słów w tym temacie.

Trzeba właśnie dobrych kapłanów. Trzeba w mediach mówić o tym najwięcej (…). Nie możemy tylko piętnować, musimy też bronić. Pokazywać piękno religii, pokazywać piękno kościoła, pokazywać mądrych, stabilnych, bożych księży i wtedy będzie dobrze – powiedział nam Mróz.

Aktor zwraca uwagę, że media mają silną moc oddziaływania na odbiorców, dlatego apeluje, aby zwalczać zło i pokazywać też tą dobrą część kościoła.