Wierni kościoła katolickiego od śmierci papieża Franciszka wyczekiwali jego następcy. Wczoraj na naszych oczach napisała się historia, a świat w końcu poznał nowego ojca świętego. Teraz w rozmowie z naszym serwisem głos w tej sprawie zabrał Piotr Mróz, który w show-biznesie znany jest m.in. ze swoich religijnych poglądów.

Piotr Mróz oburzony przepowiednią po śmierci Papieża Franciszka: „To się kłóci z wiarą!”

Wczoraj (8 maja) świat i wierni kościoła katolickiego wreszcie poznali następcę Franciszka. Nowym papieżem kościoła katolickiego został 69-letni Robert Prevost, który przyjął imię Leon XIV. To amerykański duchowny rzymskokatolicki, augustianin, a także doktor prawa kanonicznego.

O wybór nowego papieża zapytaliśmy Piotra Mroza, który nie ukrywa, że wiara jest dla niego ważna i kluczowa w życiu. Aktor zwraca uwagę, żeby dać czas nowej głowie kościoła, aby dał się poznać i wtedy wnioski na jego temat wysuną się same. Sam Mróz jednak twierdzi, że na ten moment nie jest ani jego zwolennikiem, ani przeciwnikiem.

Dajmy się jakoś zdeklarować, zweryfikować samemu, dajmy szansę temu papieżowi. Dla mnie to jest biała kartka, bo nic nie wiem na temat tego człowieka – wyznał aktor.

Po ogłoszeniu nowego papieża w sieci pojawiło się też na ten temat sporo spekulacji. Wielu twierdzi, że za wyborem papieża z USA może stać sam Donald Trump lub taki chwyt jest związany z jego polityką. Piotr Mróz komentując te plotki, mówi wprost, że nie doszukiwałby się tutaj drugiego dna.

Czy to ma jakiś związek polityczny, czy nie, to nic mi do tego. Nie zastanawiam się nad tym i nie szukałbym tutaj jakiejś intrygi. Ja się skupiam na tym, że mamy nowego papieża i z tego powodu się cieszę – podsumował Mróz.