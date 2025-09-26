Laura Samojłowicz swego czasu byłą jedną z najpopularniejszych aktorek w Polsce. W pewnym momencie gwiazda głośnych produkcji usunęła się w cień z dala od blasku fleszy, a nawet wybuchła afera z jej nazwiskiem. Teraz w rozmowie z naszą redakcją aktorka wraca pamięcią do przeszłości i ujawnia całą prawdę.

Afera zniszczyła jej karierę… Teraz wraca! Laura Samojłowicz otwiera się w ,,Halo tu Polsat”

Laura Samojłowicz o ucieczce z show-biznesu i mediach

Laura Samojłowicz dała się poznać widzom m.in. w takich produkcjach jak „M jak miłość” czy „Między nami”. Największą rozpoznawalność i sławę zyskała chyba dzięki głównej roli właścicielki w serialu „Hotel 52”. Jej przygoda z produkcją zakończyła się w 2012 roku, kiedy wybuchła afera pod jej nazwiskiem. Samojłowicz miała wówczas oskarżyć reżysera produkcji o to, że pracował pod wpływem alkoholu.

Po odejściu z serialu aktorka porzuciła show-biznes i postanowiła wyruszyć w podróż. Teraz w rozmowie z naszą redakcją wyznała, że taki wyjazd był jej wielkim marzeniem z dzieciństwa.

Wyjechałam w świat i miałam taki moment, że chciałam podróżować, poznawać ludzi, używać języka, mówię tutaj o angielskim, niemieckim. Ja zaryzykowałam, o wiedziałam, że wieku trzydziestu paru lat nie będę miała takiej odwagi, jak mając dwadzieścia parę. To była brawura i nie żałuję – powiedziała nam Samojłowicz.

Laura zdradziła nam również, że media, które rozpisywały się o jej rzekomych skandalach czy humorkach w przeszłości, zupełnie mijały się z prawdą. A ona jako początkująca aktorka nie sprawiała problemów i dobrze spełnia swoje zawodowe obowiązki.

Ja w życiu nigdy nie spóźniam się na plan, ani nie robiłam, żadnych rzeczy, których nie przystoi kobiecie po szkole aktorskiej, żeby się wywyższać. Pracowałam jak należy, a prasa żywi się takimi rzeczami. Ja się już z tym pogodziłam gdzieś tam, że teraz mówią, że jestem świr, szalona czy jakaś (…). Łatwiej czyta się takie rzeczy, że gwiazda to ma swoje fochy, robi teatrzyki, ale nie (…). Ja się wpasowałam w nurt taki właśnie niezgodny z prawdą. I później to już było kopiuj wklej – wyznała aktorka.

Zobacz cały wywiad poniżej!