Prokuratura w Olsztynie zakończyła śledztwo w sprawie śmierci producenta filmowego, Piotra Woźniaka-Staraka, który zginął w sierpniu na jeziorze Kisajno.

Agnieszka Woźniak-Starak na wernisażu wystawy (ZDJĘCIA)

Śledztwo w sprawie śmierci Piotra Woźniaka-Staraka – co ustalono?

Śledztwo w sprawie śmierci męza Agnieszki Woźniak-Starak zostało UMORZONE. W trakcie dochodzenia ustalono, że to działania Piotra Woźniaka-Staraka doprowadziły do tragicznego wypadku i jego śmierci.

Znajdujący się w stanie nietrzeźwości prowadził na jeziorach Kisajno, Niegocin i Boczne łódź motorową, naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu wodnym, wykonując manewr skrętu łodzi z jednoczesnym przyspieszeniem, w wyniku czego pasażerka łodzi wypadła za burtę – poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Olsztynie prokurator Krzysztof Stodolny.

Mąż Agnieszki Woźniak-Starak wypadł za burtę, został wtedy uderzony pracującą śrubę. Producent doznał ciężkich urazów głowy.

Agnieszka Woźniak-Starak zdradziła, jaki ma plan na przyszłość

Został uderzony pracującą śrubą między innymi w głowę. Spowodowało to szereg obrażeń skutkujących śmiercią – powiedział rzecznik.

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie prowadzenia pojazdu w ruchu wodnym w stanie nietrzeźwości oraz w sprawie spowodowania wypadku.

Do tragedii, w wyniku której Piotr WOźniak-Starak poniósł śmierć, doszło w nocy 18 sierpnia. Producent płynął wtedy łodzią z 27-letnią kobietą. To ona zeznała, że obydwoje wypadli z łodzi podczas manewru skrętu. Kobieta dopłynęło do brzegu i uratowała życie.

Agnieszka Woźniak-Starak pokazała OSTATNI prezent dla Piotra (ZDJĘCIE)