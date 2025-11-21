Tyle dziennikarka dostała za wywiad z Nawrockim. Kancelaria Prezydenta nie jest zbyt hojna
Karol Nawrocki wraz z małżonką w ostatnich tygodniach cieszą się wyjątkowo dużym zainteresowaniem mediów. W całym kraju głośno było o serii ich wystąpień, a każdy kolejny wywiad przyciągał uwagę opinii publicznej. Nie inaczej było tym razem. Pojawia się jednak pytanie: ile może kosztować spotkanie z Karolem Nawrockim?
Karol Nawrocki w centrum uwagi mediów
Po wygranych wyborach prezydenckich oczy wszystkich Polaków skierowane są na rodzinę Nawrockich. Uwagę opinii publicznej zwracają nie tylko jego decyzje polityczne – wielką uwagę przykuwa także jego życie prywatne – jak wygląda codzienność głowy państwa i jego rodziny? Odpowiedzi na tego typu pytania trzeba szukać w mediach społecznościowych oraz wywiadach.
W ostatnich dnia zarówno Karol Nawrocki, jak i jego żona Marta mieli okazję na publiczne wypowiedzenie się na wiele tematów, w tym także swojego życia prywatnego. Ich słowa natychmiast rozeszły się po kraju szerokim echem.
ZOBACZ TAKŻE: Nawrocki dosadnie po meczu z Holandią. Wszystkie media cytują słowa prezydenta
Marta Nawrocka opowiedziała, jak naprawdę wygląda jej życie
Pierwsza Dama niedawno zagościła na okładce magazynu „Viva!”, dla którego udzieliła głośnego wywiadu, a niedługo później Nawrocka pojawiła się także w telewizji wPolsce24.tv. Poruszyła tam wiele tematów – jednym z nich była jej nowa fundacja pod nazwą „Fundacja Blisko Ludzkich Spraw”:
Chcę w najbliższych dniach otworzyć fundację. […] To będzie działalność typowo społeczna, apolityczna, odłączona od polityki. Samo dobro, które będzie z tego płynęło — zdradziła w rozmowie Pierwsza Dama .
Mówiła również o wielkich zmianach, które nastąpiły w jej życiu z racji nowej roli jej męża:
Co się zmieniło? No zmieniło się tak, że nie przejadę się metrem, tak jak redaktor jeździ metrem do pracy. Nie kieruję samochodem. Tak, też ubolewam nad tym, bo bardzo lubię kierować autem, ale też została normalność w tym wszystkim – mówiła.
Opowiedziała także co nieco o życiu dwójki ich młodszych dzieci:
ZOBACZ TAKŻE: Tak Nawroccy wyglądali 15 lat temu. Do sieci trafiły zdjęcia. Tak wyglądali w dniu ślubu (FOTO)
Portal wPolsce24 zorganizował spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z wyborcami. Wydarzenie miało symbolicznie podsumować jego pierwsze 100 dni urzędowania. Rolę prowadzącej powierzono znanej prezenterce Emilii Wierzbicki.
Był to dla niej wyjątkowy rok. Wcześniej związana z Telewizją Republika, zrezygnowała z pracy, by dołączyć do sztabu wyborczego Karola Nawrockiego, gdzie pełniła funkcję rzeczniczki prasowej. Po ogłoszeniu jego zwycięstwa wróciła do zawodu dziennikarki, tym razem podejmując współpracę z portalem wPolsce24. Teraz ponownie wcieliła się w rolę konferansjerki.
Nie ukrywam — aż się łezka w oku zakręciła. Na chwilę poczułam się znów jak w kampanii: intensywnie, emocjonalnie, wśród ludzi — napisała w jednym ze swoich wpisów.
Redakcja Presserwisu zwróciła się do Kancelarii Prezydenta RP z pytaniem o wynagrodzenie dla prowadzącej wydarzenie. Serwis ujawnił, jaką kwotę otrzymała dziennikarka.
Zgodnie z odpowiedzią Kancelarii, Emilia Wierzbicki, prowadząca działalność gospodarczą Emilia Wierzbicki Make IT, otrzymała 2032,50 zł netto za usługę konferansjerską podczas spotkania z prezydentem — informuje Presserwis.