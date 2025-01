Michał Wiśniewski jest weteranem zawierania związków małżeńskich – lider Ich Troje pięciokrotnie stawał przed ołtarzem i doczekał się łącznie szóstki dzieci. Ze swoją obecną żoną Polą związał się w 2019 roku, a rok później para wzięła ślub. Małżonkowie doczekali się dwóch synów: Falco Amadeusa oraz Noela Cloe.

Rozżalona Pola Wiśniewska pisze o macierzyństwem: „Powoli znika się z własnego życia”

Pola Wiśniewska świętuje 4. urodziny syna. Falco rośnie jak na drożdżach!

Teraz Pola Wiśniewska na Instagramie pochwaliła się, że Falco obchodzi 4. urodziny. Z tej okazji dumna mama opublikowała serię zdjęć i filmików z chłopcem oraz złożyła mu piękne życzenia:

Cztery lata temu w moim sercu zrobiło się więcej miejsca, chociaż myślałam, że już się nie da. Dziś wiem, że serce się nie dzieli, tylko rozciąga, jak doba, która mimo wszystko pomieści jeszcze jedną bajkę na dobranoc. Sto lat, mój czteroletni chłopczyku. Rośnij, śmiej się i bądź sobą – zawsze. A ja obiecuję mieć przy sobie zapas ciastek, bandaży i cierpliwości (w miarę możliwości)

W komentarzach prócz życzeń nie zabrakło wielu komplementów pod adresem chłopca:

Jaki przystojniaczek

Śliczna, piękny chłopiec

Śliczny chłopczyk. Sto lat!

Wszystkiego najsłodszego dla Falco. Ile Falco ma radości w oczach, to jest niemożliwe, uśmiecha się całym sobą

Jaki duży dżentelmen już, Pan Wiśniewski

Jak myślicie, do kogo jest bardziej podobny – do mamy czy do taty?

Syn Michała Wiśniewskiego idzie w jego ślady. ZASKAKUJĄCE, o czym rapuje!