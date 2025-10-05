W najnowszym odcinku „Taniec z Gwiazdami” nie zabrakło emocji. Barbara Bursztynowicz znana z serialu ,,Klan” i ,,Szpital Św. Anny” zabrała swojego partnera Michała Kassina do Instytutu Gluchych. To miejsce okazało się dla niej bardzo bliskie.

Wiedzieli o tym tylko bliscy

W otoczeniu dzieci i swojej bliskiej przyjaciółki Moniki, aktorka otworzyła się na temat sprawy, która towarzyszy jej przez wiele lat. O tym wiedziało tylko najbliższe grono aktorki.

Podczas rozmowy z partnerem tanecznym Barbara zdradziła, że od dziecka zmaga się z niedosłuchem.

Powiedziała, że to właśnie jej przyjaciółka Monika nauczyła ją języka migowego i otworzyła na świat ludzi głuchych.

Ja jestem niedosłysząca. To moje pierwsze publiczne wyznanie. Wiedzieli tylko najbliżsi i przyjaciele. Całe życie sobie z tym radziłam, a dziś stoję na parkiecie „Tańca z Gwiazdami” – powiedziała z uśmiechem, ale i ogromnym wzruszeniem.

Michał Kassin przyznał, że to wyznanie całkowicie go zaskoczyło. Nic nie wiedział o problemach i chorobie Barbary Bursztynowicz.

Basia od dziecka nie słyszy na jedno ucho, ale nigdy bym się tego nie domyślił. Radzi sobie perfekcyjnie, nie daje po sobie nic poznać – mówił z podziwem.

Barbara podkreśliła, że chciała tą rozmową pokazać, iż niepełnosprawność nie przekreśla marzeń. To dzięki niej znalazła się w programie.

Chciałabym, żeby moja historia dała innym siłę. Można żyć pełnią życia, nawet jeśli nie wszystko słyszymy – dodała z uśmiechem.

Po emisji materiału w sieci pojawiły się setki komentarzy od wzruszonych widzów: