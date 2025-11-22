Poważny wypadek w finale „TzG”. Teraz ujawniono, że mogło dojść do tragedii
Wielki finał „Tańca z Gwiazdami” już za nami, ale emocje nadal nie opadły. Były chwile płaczu – zarówno ze szczęścia, jak i smutku. Ale były też chwile grozy.
Wielki finał „Tańca z Gwiazdami” był niesamowitym widowiskiem
W tej edycji hitowego show Polsatu nie brakło niespodzianek – zarówno tych miłych, jak i wielkich afer. Widzowie nie mogli narzekać na nudę – niemal w każdym odcinku coś ich zaskakiwało. Nie inaczej było w finale, który zachwycił swoim rozmachem i niesamowicie wysokim poziomem tanecznym trójki najlepszych par.
Jednak tylko jedna para mogła wygrać – najlepsi okazali się Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska. Oboje nie kryli ogromnego wzruszenia.
Nie dowierzam. Czuję się jakby, był w jakiejś kompletnie innej czasoprzestrzeni. Ale chciałbym kilka słów od siebie powiedzieć. Przede wszystkim chciałbym najbardziej na świecie podziękować Madzi, bo, bo to jej podziękowania się najbardziej należą i chciałbym wam powiedzieć, że Madzia jest naprawdę piękną osobą i to, że jest piękną kobietą, to myślę, że wszyscy wiecie i widzicie. Natomiast myślę, że nikt z was nie wie, jak piękną Madzia jest osobą wewnątrz i jakie ma wielkie serce i że należy jej się każde dobro po prostu tego świata. Bardzo ci dziękuję Madziu. Ta kula jest po prostu nasza wspólna i jestem super z tego zadowolony – mówił Bagi.
Przegrani uczestnicy „Tańca z Gwiazdami” nawet nie próbowali kryć łez
Maurycy Popiel i Sara Janicka udzielili nam wywiadu – oboje byli niezwykle poruszeni wynikami finału.
Maurycy zatańczył ponad swoje przygotowanie. Naprawdę to tak wygląda. Tak to było właśnie i to jest najbardziej wzruszające, że w tym momencie kiedy wymagała od nas sytuacja największej gotowości, stanęliśmy do tego i to jest świetne – mówiła nam Janicka, po czym nagle się rozpłakała.
Nie inaczej było z aktorem.
W moim przypadku są to łzy wielu różnych emocji, ale chyba przede wszystkim dzisiaj pojawiły się łzy szczęścia, a teraz to są łzy takiego po prostu zwykłego ludzkiego smutku, że ta przygoda dobiega końca. No ale taka jest natura rzeczy, że że rzeczy się kończą, dobiegają do swojego okresu i trzeba iść dalej – powiedział nam Popiel.
O krok od groźnego wypadku na planie „Tańca z Gwiazdami”
Jednak imponujące wyczyny nie są domeną jedynie tancerzy – jeden z operatorów pokazał fanom, że jego praca potrafi być wymagająca – i bardzo niebezpieczna! Na opublikowanym na Instagramie nagraniu widzimy jak mężczyzna kręci się w rytm muzyki, jednocześnie trzymając ciężką kamerę – wymaga to ogromnego wysiłku fizycznego. W pewnym momencie filmiku widzimy, jak potyka się o leżące na podłodze wachlarze – mogło dojść do groźnego upadku i poważnego urazu, na szczęście mężczyzna w porę złapał równowagę.
Fani programu docenili w komentarzach jego wkład w taneczny hit Polsatu.
- Bywa niebezpiecznie.
- Powiało grozą.
- Mnie to ciekawi, czy kiedyś coś się wydarzyło typu „spektakularne potknięcie”.
- Jak Ty to wszystko ogarniasz?!
- Pan operator wykonuje najlepszy taniec co odcinek.
