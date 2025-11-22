Wielki finał „Tańca z Gwiazdami” już za nami, ale emocje nadal nie opadły. Były chwile płaczu – zarówno ze szczęścia, jak i smutku. Ale były też chwile grozy.

Wielki finał „Tańca z Gwiazdami” był niesamowitym widowiskiem

W tej edycji hitowego show Polsatu nie brakło niespodzianek – zarówno tych miłych, jak i wielkich afer. Widzowie nie mogli narzekać na nudę – niemal w każdym odcinku coś ich zaskakiwało. Nie inaczej było w finale, który zachwycił swoim rozmachem i niesamowicie wysokim poziomem tanecznym trójki najlepszych par.

Jednak tylko jedna para mogła wygrać – najlepsi okazali się Mikołaj „Bagi” Bagiński i Magdalena Tarnowska. Oboje nie kryli ogromnego wzruszenia.

Nie dowierzam. Czuję się jakby, był w jakiejś kompletnie innej czasoprzestrzeni. Ale chciałbym kilka słów od siebie powiedzieć. Przede wszystkim chciałbym najbardziej na świecie podziękować Madzi, bo, bo to jej podziękowania się najbardziej należą i chciałbym wam powiedzieć, że Madzia jest naprawdę piękną osobą i to, że jest piękną kobietą, to myślę, że wszyscy wiecie i widzicie. Natomiast myślę, że nikt z was nie wie, jak piękną Madzia jest osobą wewnątrz i jakie ma wielkie serce i że należy jej się każde dobro po prostu tego świata. Bardzo ci dziękuję Madziu. Ta kula jest po prostu nasza wspólna i jestem super z tego zadowolony – mówił Bagi.

