Podczas inauguracji roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Wolanowie. Prezydent udowodnił, że potrafi mieć dystans do siebie i ogromne poczucie humoru. Po rozmowie z uczniami, która dotyczyła ich pasji, planów na przyszłość i mediów społecznościowych padło pytanie: „Ile polubień trzeba zdobyć na TikToku, żeby wrócił do Wolanowa i poszedł z nimi na kebaba”. Karol Nawrocki z uśmiechem na twarzy odpowiedział: ,,Cztery lajki wystarczą?”. Symboliczny próg został ustalony, ale nikt nie przypuszczał, że Karol Nawrocki do nich powróci.

Filmik z deklaracji Karola Nawrockiego szybko rozszedł się po internecie. Wideo zdobyło, aż tysiące reakcji, komentarzy i udostępnień. Wszyscy uznali, że Prezydent musi wrócić do szkoły i wypełnić swoją misję.

Wrócił zjeść kebaba

Miesiąc później Karol Nawrocki wrócił do Wolanowa. Tym razem nie na uroczystość, ale na kebab z młodzieżą. Uczniowie byli bardzo szczęśliwi, a lokal przeżywał prawdziwe oblężenie. Posiłek został uwieczniony na TikToku prezydenta.

Obietnic trzeba dotrzymywać! Dziękuję za spotkanie – napisał w opisie TikToka.

Po kebabie Karol Nawrocki udał się na miejscowe boisko, gdzie trwał mecz A-klasy między Jaguarem Wolanów, a Młodzikiem Radom. Jeden z graczy, okazał się dziennikarzem z portalu ,,Weszło”. Był to Szymon Jańczyk, który skomentował z humorem, pojawienie się głowy państwa.

Gram sobie mecz, a tu prezydent wpadł na trybuny. Karol Nawrocki, w imieniu Jaguara Wolanów dziękujemy za odwiedziny, mamy nadzieję, że kebab smakował. Ładny szalik, proszę bronić barw!

Jak widać, cztery lajki mogą zdziałać cuda. Ta historia to najlepszy dowód na to, że polityka nie zawsze musi być sztywna i poważna.