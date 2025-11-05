Krystyna Janda to jedna z najwybitniejszych polskich aktorek i reżyserek, która od lat mierzy się z falą hejtu i medialnej nagonki. W rozmowie z Polskim Radiem RDC 72-letnia artystka opowiedziała o swoim codziennym życiu, samotności po śmierci męża i decyzji o ograniczeniu publicznych wystąpień.

Nie prowokuję, bo nie bywam nigdzie prywatnie. Nie chodzę na premiery, właściwie nie chodzę do restauracji i kawiarni — wyznała szczerze.

Podczas audycji „Zmałpychwstanie” Janda opowiedziała o tym, jak wygląda jej codzienność, gdy większość uwagi skupia się nie na sztuce, a na komentarzach w internecie.

Po pierwsze, przestałam czytać komentarze. Czasem to jest taki ściek, że to się nie mieści w żadnej kategorii. Nie usuwam tego, niech to sobie zostanie — to znak czasu — tłumaczyła.

Krystyna Janda o fali hejtu

Aktorka zdradziła też, że po śmierci męża nie szukała już nowego związku. Spełnienie i spokój odnalazła w pracy artystycznej oraz wśród młodych ludzi związanych z jej fundacją. To właśnie ona jest jej siłą napędową i drogowskazem na zły humor. Co więcej, od dwóch dekad nieustannie rozwija swoje projekty teatralne. Jest założycielką i dyrektorką Teatru Polonia i Och-Teatru w Warszawie.

Nie marzę o miłości. Mam towarzystwo, przyjaciół, głównie młodych ludzi z fundacji, którzy są koło mnie i patrzą na mnie. Muszę uważać, co robię i jak się zachowuję, bo jestem głową tej fundacji. (…) Przez ostatnie 20 lat zrobiłam 38 reżyserii i zagrałam 20 ról. To ogrom pracy. Ludzie mogą o mnie zapomnieć, ale wiem, że zostawiam coś po sobie — podkreśliła z dumą.

Hejt nie tylko w sieci

Mimo że hejt dotyka ją przede wszystkim w internecie, Janda przyznała, że zdarzały się też sytuacje podczas występów teatralnych, których nie mogła zrozumieć. Hejt spotkał także aktora Macieja Stuhra.

Jak staliśmy z Maćkiem Stuhrem na scenie, ktoś próbował prowokować, ale publiczność natychmiast reagowała. W naszym teatrze nie ma miejsca na nienawiść — wyznała.

Artystka dodała, że w podobnej sytuacji są także inne znane osoby, m.in. Olga Tokarczuk, która również doświadcza ataków słownych i nieprawdziwych oskarżeń.

Dziś Krystyna Janda żyje skromnie z dala od blasku fleszy. Rzadko pojawia się na premierach czy galach, unikając medialnego szumu. Czas poświęca bliskim osobom i przyjaciołom, bo to oni są najważniejsi w jej życiu.