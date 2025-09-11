Robert Motyka opowiedział o ciemnej stronie skeczu „Mariolka”. Zaapelował do widzów!
"Proszę tego NIE ROBIĆ!" — powiedział słynny kabareciarz.
Robert Motyka jest znanym kabareciarzem i satyrykiem. Widzowie doskonale go znają jako współtwórcę kabaretu Paranienormalni. To właśnie z tym zespołem zdobył ogromną popularność, a jego występy na scenie przyciągały tłumy fanów. Szczególne miejsce w sercu fanów zając skecz „Mariolka”. Widzowie pokochali postać graną przez Igora Kwiatkowskiego, ale to właśnie Robert Motyka wraz z resztą grupy współtworzył klimat i energię występów. Zapytaliśmy znanego kabareciarza, jaki jest sekret karykaturalnej postaci granej przez artystę kabaretowego. Padła nieoczywista odpowiedź!
Robert Motyka w rozmowie z Kozaczkiem ujawnił, dlaczego widzowie tak mocno pokochali słynny skecz „Mariolka”. Chodzi nie tylko o wielki talent komediowy aktora — Igora Kwiatkowskiego. Zdaniem Roberta Motyki kluczową rolę odegrała również wyraziście zarysowana postać przez twórców skeczu…
Widzowie bardzo lubią charakterystyczne postaci. To jest tak, że przywiązujemy się do pewnych postaci i później one z nami „żyją”. Chcemy poznać ich kolejne losy. Mamy Mariolkę, mamy Balcerzaka, mamy doktora Prozaka. Bardzo jesteśmy ciekawi ich dalszych losów… Czasami też powstają fankluby takich postaci. Bardzo często na występach ktoś przychodzi z transparentem albo upodabnia się do tej postaci, co bywa trochę niebezpieczne. Proszę tego nie robić, bo to czasami w złą stronę może pójść… — zaapelował do widzów Robert Motyka.
Później jednak słynny kabareciarz dodał, że jest pod wrażeniem Polaków. Zdaniem Roberta Motyki jako naród wcale nie jesteśmy ponurakami i kochamy się śmiać z samych siebie. Satyryk podkreślił, że Polacy mają do siebie ogromny dystans i uwielbiają oglądać kabarety:
Bardzo często pojawia się pytanie, czy my Polacy mamy poczucie humoru? Tak, mamy. Lubimy się śmiać. I myślę, że ten śmiech to jest lek na całe zło. Na każdym występie kabaretowym, kiedy rozpoczynam go od słów: „Dzień dobry, witajcie na naszym występie”, to jestem w szoku, bo nagle widzę od 300 do nawet 500 osób, które przyszły dobrze się bawić. I to jest piękny widok — podkreślił Robert Motyka.