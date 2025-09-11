Robert Motyka jest znanym kabareciarzem i satyrykiem. Widzowie doskonale go znają jako współtwórcę kabaretu Paranienormalni. To właśnie z tym zespołem zdobył ogromną popularność, a jego występy na scenie przyciągały tłumy fanów. Szczególne miejsce w sercu fanów zając skecz „Mariolka”. Widzowie pokochali postać graną przez Igora Kwiatkowskiego, ale to właśnie Robert Motyka wraz z resztą grupy współtworzył klimat i energię występów. Zapytaliśmy znanego kabareciarza, jaki jest sekret karykaturalnej postaci granej przez artystę kabaretowego. Padła nieoczywista odpowiedź!

Robert Motyka zamarł po pytaniu o Joannę Kołaczkowską. „To był ogromny WSTRZĄS!”

Robert Motyka odsłonił przed widzami sekret słynnej Mariolki. Fani długo o tym nie wiedzieli…

Robert Motyka w rozmowie z Kozaczkiem ujawnił, dlaczego widzowie tak mocno pokochali słynny skecz „Mariolka”. Chodzi nie tylko o wielki talent komediowy aktora — Igora Kwiatkowskiego. Zdaniem Roberta Motyki kluczową rolę odegrała również wyraziście zarysowana postać przez twórców skeczu…

Widzowie bardzo lubią charakterystyczne postaci. To jest tak, że przywiązujemy się do pewnych postaci i później one z nami „żyją”. Chcemy poznać ich kolejne losy. Mamy Mariolkę, mamy Balcerzaka, mamy doktora Prozaka. Bardzo jesteśmy ciekawi ich dalszych losów… Czasami też powstają fankluby takich postaci. Bardzo często na występach ktoś przychodzi z transparentem albo upodabnia się do tej postaci, co bywa trochę niebezpieczne. Proszę tego nie robić, bo to czasami w złą stronę może pójść… — zaapelował do widzów Robert Motyka.

Gwiazdy bawią się na premierze „Wędrówki z dinozaurami”! Marika z uroczymi SYNAMI, Michał Koterski