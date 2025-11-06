Od trzech miesięcy pełni funkcję pierwszej damy, ale jak sama przyznaje – nie zamierza zmieniać się pod wpływem otoczenia. Marta Nawrocka w rozmowie z magazynem Viva! zdradziła, jak naprawdę wygląda codzienność w Pałacu Prezydenckim, dlaczego nie korzysta z pałacowych przywilejów i co niedługo odmieni życie całej jej rodziny.

Marta Nawrocka bez ogródek o Agacie Dudzie. Takich słów nikt się nie spodziewał!

Nowe zasady w Pałacu Prezydenckim

Choć od zaprzysiężenia prezydenta Karola Nawrockiego minęły dopiero trzy miesiące, jego żona – Marta Nawrocka już zdążyła zaskarbić sobie sympatię Polaków. Pierwsza dama konsekwentnie pokazuje, że nowa rola nie zmieniła jej charakteru. W rozmowie z Vivą! otworzyła się na temat życia w Pałacu Prezydenckim i wyznała, że mimo prestiżu i licznych udogodnień stara się zachować codzienność taką, jaką znała wcześniej.

Już po tygodniu postanowiłam, że część posiłków będę przygotowywała sama. Nie chcę zbyt często angażować obcych w naszą codzienność, lubię mieć porządek wokół siebie i lubię dbać o niego na bieżąco. Zawsze prałam sama i nadal piorę, bo lubię. Naprawdę lubię wywieszać pachnące pranie. Proszę mi wierzyć – to daje mi spokój – powiedziała Marta Nawrocka w rozmowie z Wiktorem Słojkowskim.

Nowa pierwsza dama przyznała, że początki życia w Pałacu były dla niej szokiem. Przyzwyczajona do samodzielności, nie potrafiła od razu odnaleźć się wśród obsługi, protokołu i ochrony. Z czasem jednak nauczyła się łączyć obowiązki reprezentacyjne z normalnym, rodzinnym życiem.

Dom jest miejscem, gdzie nie ma protokołu, tylko miłość, normalność i śmiech – podkreśliła.

Marta Nawrocka o hejcie

Dla Marty Nawrockiej najważniejsze jest, by w życiu rodziny Nawrockich nie zabrakło ciepła i zwyczajnych rytuałów, nawet jeśli tłem jest prezydencki pałac. W rozmowie po raz pierwszy poruszyła też temat dzieci i hejtu, który dotknął jej córkę. Nie kryje emocji, mówiąc o tym, jak bardzo zależy jej na ochronie najbliższych przed falą nienawiści w sieci.

Zostałam już dwukrotnie przesłuchana w tej sprawie i mam nadzieję, że negatywne treści znikną z przestrzeni publicznej. Kasia nie powinna widzieć takich rzeczy o sobie. Dzieci trzeba chronić, zanim nauczą się same tego świata – zaznaczyła.

Nawrocka wróciła też wspomnieniami do początków swojego związku z Karolem Nawrockim i decyzji o adopcji jego syna.

Ma 22 lata, od drugiego roku życia jest z Karolem, ze swoim tatą, nie miał innego ojca. Ta więź, która między nimi powstała, jest pełna i bezwarunkowa— wyznała z dumą.

Rodzina Nawrockich się powiększy

Choć życie w Pałacu Prezydenckim to zupełnie inna rzeczywistość niż ta, którą znała wcześniej, Marta Nawrocka nie traci pogody ducha ani dystansu. Wspomina czasy, gdy z mężem zaczynali od jednego pokoju dzielonego z jego mamą – bez luksusów, ale z miłością i spokojem. Dziś pierwsza dama nie ukrywa, że prawdziwy luksus to dla niej cisza, rodzinne chwile i codzienne obowiązki, które dają poczucie stabilności.

Wiem tylko, że nie będę już nigdy wstawała o czwartej rano na akcje, że nie będę zwalczać nielegalnego hazardu w Trójmieście, że to zamknięta droga. […] Ale jedno jest pewne. Że zawsze będzie Karol, nasze dzieci, koty i ja. No i może za jakiś czas dołączy do nas… pies – dodała z uśmiechem.

I choć to tylko drobna zapowiedź, fani pierwszej damy już cieszą się z nowiny. Bo nic tak nie ociepla wizerunku, jak dom pełen miłości i odrobiny futrzastego szczęścia.