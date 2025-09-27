O nowym sezonie „Top Model” znów jest głośno, ale tym razem nie przez emocjonujące castingi. W tle show rozgrywa się prawdziwy skandal, w który zamieszany jest jeden z uczestników programu oraz duchowny z Dolnego Śląska. Do mediów trafiły nagrania i zdjęcia, które wstrząsnęły opinią publiczną, a ksiądz Andrzej J. musiał tłumaczyć się w sądzie.

Joanna Krupa zdradza kulisy flirtu na planie „Top Model”: „Ktoś czasem rzuci mi jakiś komplement…” (WIDEO)

Skandal w „Top Model”! Ksiądz i uczestnik przyłapani w jacuzzi

„Top Model” od lat wzbudza ogromne emocje, jednak nigdy wcześniej format nie był powiązany z tak głośną aferą. Wszystko zaczęło się od reportażu portalu Istotne.pl, który ujawnił bliską relację między uczestnikiem programu a księdzem Andrzejem J. Mężczyzna znany widzom z udziału w castingach i innych produkcjach telewizyjnych, przez pewien czas mieszkał na plebanii w Bolesławcu.

Oficjalnie miał pomagać schorowanej matce proboszcza. Jednak szybko okazało się, że ich znajomość wykraczała daleko poza sąsiedzką pomoc. W sieci zaczęły krążyć ich wspólne zdjęcia z jacuzzi, a nawet nagrania z rozmów, które postawiły duchownego w bardzo niekorzystnym świetle.

Jurorzy „Top Model” pokłócili się na wizji! Marcin Tyszka oburzony wagą uczestniczki

Gdy sprawa trafiła do mediów, ksiądz pozwał dziennikarzy o zniesławienie. Sąd Rejonowy w Bolesławcu odrzucił jednak jego zarzuty, a wokół duchownego zaczęły się mnożyć kolejne kontrowersje. Według doniesień został odsunięty od funkcji proboszcza i przeniesiony do innej parafii.

To jednak nie koniec kłopotów. Równolegle prowadzone jest wobec niego postępowanie kościelne dotyczące odprawiania mszy wieczystych – praktyki, która wymaga papieskiej zgody i budzi ogromne emocje wśród wiernych. Zaufanie do duchownego spadło tak drastycznie, że w jednej z parafii podpisywano petycję o jego odwołanie.

Oto mieszkańcy domu modelek 14. edycji „Top Model”! Kto zasługuje na wielkie zwycięstwo?

Cała historia budzi mieszane emocje, od szoku po niedowierzanie. Zwłaszcza że głównym bohaterem zamieszania jest uczestnik „Top Model”, programu, który od ponad dekady kształtuje kariery w świecie mody i show-biznesu.