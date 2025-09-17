times-dark
Kozaczek
Oto mieszkańcy domu modelek 14. edycji „Top Model”! Kto zasługuje na wielkie zwycięstwo?

14 uczestników powalczy o wygraną i 200 tysięcy złotych.

Dawid Woliński Joanna Krupa Katarzyna Sokołowska Top Model
/ 17.09.2025 /
Aurora
Madzia Czyżewska-min źródło AKPA

Madzia Czyżewska

W środę ogłoszono pełną listę uczestników 14. edycji „Top Model”. Po wymagających zadaniach, to właśnie oni powalczą o wygraną i główną nagrodę 200 tysięcy złotych.

Ewa Fot. Gałązka/AKPA źródło AKPA

Eva Pietruk

Do domu modelek dostało się aż 14 uczestników. Każdy z nich zachwyca urodą i charyzmą.

Sara Anwar-min źródło AKPA

Sara Anwar

Komu najbardziej kibicujecie w 14. edycji „Top Model”?

Daniel Wieczorek Top Model, wrzesień 2025, Top Model Night źródło AKPA

Daniel Wieczorek
Mateusz Król, Top Model, wrzesień 2025, Top Model Night źródło AKPA

Mateusz Król
Joanna MadejskaTop Model, wrzesień 2025, Top Model Night źródło AKPA

Joanna Madejska
Michał Kot, Top Model, wrzesień 2025, Top Model Night źródło AKPA

Michał Kot
Monika Antosz-min źródło AKPA

Monika Antosz
Robert Kaznowski-min źródło AKPA

Robert Kaznowski
Emilia Weltrowska, Top Model, wrzesień 2025, Top Model Night źródło AKPA

Emilia Weltrowska
Krzysztof Libich źródło AKPA

Krzysztof Lib
Oksana Metelna, Top Model, wrzesień 2025, Top Model Night, Oksana Metelna źródło AKPA

Oksana Metelna
Oliwier Przybylski-min źródło AKPA

Oliwier Przybylski
Yaritza Reyes-Zmysłowska-min źródło AKPA

Yaritza Reyes-Zmysłowska
