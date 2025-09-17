Oto mieszkańcy domu modelek 14. edycji „Top Model”! Kto zasługuje na wielkie zwycięstwo?
14 uczestników powalczy o wygraną i 200 tysięcy złotych.
Madzia Czyżewska
W środę ogłoszono pełną listę uczestników 14. edycji „Top Model”. Po wymagających zadaniach, to właśnie oni powalczą o wygraną i główną nagrodę 200 tysięcy złotych.
Eva Pietruk
Do domu modelek dostało się aż 14 uczestników. Każdy z nich zachwyca urodą i charyzmą.
Sara Anwar
Komu najbardziej kibicujecie w 14. edycji „Top Model”?
Daniel Wieczorek
Mateusz Król
Joanna Madejska
Michał Kot
Monika Antosz
Robert Kaznowski
Emilia Weltrowska
Krzysztof Lib
Oksana Metelna
Oliwier Przybylski
Yaritza Reyes-Zmysłowska
