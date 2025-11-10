To był konflikt dekady! Rozenek ujawnia kulisy rozmowy z Wojewódzkim: „Kuba zaczął od słów…”

W najnowszym odcinku popularnego podcastu Żurnalisty gościem była Małgorzata Rozenek-Majdan, która jest jedna z najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego show-biznesu. Prowadzący zaprosił „Perfekcyjną Panią Domu” do szczerej rozmowy o życiu w blasku fleszy, medialnych burzach oraz o tym, jak po latach udało jej się pogodzić z Kubą Wojewódzkim, z którym przez długi czas była skonfliktowana.

Małgorzata Rozenek i Kuba Wojewódzki po latach konfliktu

Podcast Żurnalisty to jeden z najpopularniejszych formatów rozmów w Polsce. Prowadzący słynie z bezpośredniego stylu, dociekliwości i umiejętności wydobywania z gości prawdziwych emocji. Tym razem nie było inaczej, bo Małgorzata Rozenek-Majdan otworzyła się przed słuchaczami bardziej niż kiedykolwiek indziej.

Małgorzata Rozenek przyznała, że do pojednania z Kubą Wojewódzkim doszło w zaskakujących okolicznościach. Jak wspomina, to on pierwszy wyciągnął rękę:

Spotkaliśmy się po naszej medialnej awanturze, którą tak naprawdę bardziej rozpoczął Kuba i ciągnął Kuba. […] Kuba zadzwonił do mnie w pierwszym sezonie swojego podcastu, zapraszając mnie na pierwszy odcinek.

Prezenterka nie ukrywała, że początkowo zaskoczył ją sam fakt, że Kuba Wojewódzki do niej dzwoni. Jak zdradziła, na decyzję o przyjęciu zaproszenia miały wpływ także wydarzenia na świecie. Spotkali się bowiem krótko po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, co „zresetowało” sposób patrzenia na życie.

Z ciekawości odebrałam. Trochę na zasadzie: aha, zaraz się zacznie. Ale uwielbiam tego typu zwroty akcji.(…) Kuba zaczął od słów, że chyba świat nam pokazuje, iż konflikty nie prowadzą do niczego. I właśnie z tego założenia chciał mnie zaprosić do rozmowy – mówiła Rozenek.

Wielka szczerość Małgorzaty Rozenek

Choć wielu sądziło, że ich spotkanie znów skończy się medialną kłótnią, lecz stało się wręcz przeciwnie. Małgorzata przyznała, że ich rozmowa była pełna empatii i szczera. Kuba wykazał się wysiłkiem, aby naprawić relację.

Doszłam do wniosku, że albo znowu będzie to ustawką Kuby, albo realnie będzie chciał poznać mnie bliżej. I myślę, że wtedy zrobił duży wysiłek – powiedziała.

Dodała też, że mimo wcześniejszych nieporozumień spotkanie stało się dowodem, że nawet najbardziej medialne konflikty można zakończyć w sposób dojrzały.