Za nami kolejny odcinek popularnego programu „Top Model”. Tym razem jurorzy postanowili zaskoczyć uczestników i poddali ich pełnym metamorfozom. Zmiany fryzur, koloru włosów, a w niektórych przypadkach nawet całkowita zmiana wizerunku i wszystko po to, by sprawdzić elastyczność modeli i modelek oraz przygotować ich do realiów pracy w branży fashion.

4. odcinek Top Model. Metamorfozy uczestników

Choć dla wielu była to ekscytująca przygoda, nie zabrakło emocji i łez. Niektórzy uczestnicy z radością przyjęli nowe odsłony siebie, traktując je jako szansę na rozwój i wejście w świat profesjonalnego modelingu. Inni natomiast nie kryli rozczarowania, twierdząc, że czują się „obco” w nowym wyglądzie i że metamorfoza nie odzwierciedla ich osobowości.

Największe emocje w odcinku wywołały długo wyczekiwane metamorfozy. Szczególnie poruszającym momentem była rozmowa Oksany z Dawidem Wolińskim. Modelka nie chciała pogodzić się ze zmianą koloru włosów:

Na pewno nie blond. Koniec. Jeżeli trzeba zostawić program, zostawię. Nie! blond nie! – mówiła zapłakana.

Juror próbował uspokoić uczestniczkę i dał jej chwilę na ochłonięcie: „Dobra, Oksana, zróbmy tak. Daję ci parę minut na przemyślenie. Ochłoniesz od tych emocji i wrócisz i powiesz mi, jaka jest decyzja, dobra?” – tłumaczył.

Ostatecznie zdecydowano się jedynie na delikatne odświeżenie wizerunku: fryzjer subtelnie skrócił włosy Oksany i podbił ich rudawy odcień.