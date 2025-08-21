W ostatnim czasie słuch o Sandrze Kubickiej nie milknie ani na trochę. Celebrytka i bizneswoman postanowiła teraz odpocząć od pracy i medialnego zgiełku, dlatego wybrała się na greckie wakacje. Kubicka na bieżąco relacjonuje swój pobyt, a teraz opublikowała fotki w stroju kąpielowym. Internauci są pod wrażeniem jej formy, a na publiczny komentarz zdobył się nawet Alek Baron.

Sandra Kubicka to znana modelka, influencerka, mama rocznego Leosia oraz bizneswomen, która jakiś czas temu otworzyła własną matcharnię. W ostatnim czasie o jej biznesie huczało w mediach, a wszystko za sprawą testów innych influencerów, którzy gorzko ocenili produkt celebrytki.

Jakiś czas wcześniej szerokim echem obiło się również rozstanie celebrytki i jej męża Aleksandra Barona. Para w marcu tego roku poinformowała o rozwodzie, do którego finalnie nie doszło. Mimo upadku ich małżeństwa kolejne miesiące udowodniły, że jednak nic z rozłąki, a rozwód został odwołany. Z ostatnich tygodni wynika, że para pozostaje w dobrych stosunkach i nadal tworzy szczęśliwą rodzinę.

Kilka dni temu Sandra Kubicka postanowiła wybrać się na grecki Mykonos, gdzie korzysta z tamtejszych uroków i klimatu. Teraz celebrytka opublikowała na Instagramie nowe fotki w stroju kąpielowym, które zachwyciły internautów. Pod opublikowanymi kadrami pojawiła się cała masa komplementów, a fani rozpływają się nad forma i wdziękiem młodej mamy.

„Ale forma 😍🔥”

„Boskoooooo🔥🔥🔥”

„Sandra, kwitniesz!;”

„Bogini 🔥🙌❤️😍👏”

„Przepiękna 😍😍😍😍😍❤️❤️❤️❤️ mega sexi figura i wszystko”

Na publiczny komentarz zdobył się również Alek Baron, który pod zdjęciami żony napisał: „Mamacita 🩵💙🩵”