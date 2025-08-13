Nadia Długosz zwróciła się do Sandry Kubickiej: „Nie podoba mi się Baron”
Influencerka nie szczędziła krytyki matchy Kubickiej.
Od kilku tygodni w sieci rozpętała się prawdziwa burza pod adresem matchy Sandry Kubickiej. Nowy lokal miał być wielkim sukcesem, a w sieci aż wrze po testach internautów i znanych influencerów, którzy nie szczędzili wobec niej krytycznych opinii.
Nadia Długosz szczerze o matchy Sandry Kubickiej
Co klient, to inna opinia. Jedni zachwycają się zielonym przysmakiem celebrytki, inni zaś nie są zadowoleni ze smaku i jasno to komunikują w mediach społecznościowych. Do grona tych pierwszych dołączyła Anna Lewandowska, a także Qczaj. Niestety młode pokolenie influencerów nie było zachwycone, a w sieci od pewnego czasu pojawiają się coraz to nowsze i wcale nie lepsze opinie na temat nowego biznesu Kubickiej.
Choć Sandra ostro reagowała na negatywne opinie w sieci i otwarcie komentowała je na swoim profilu Instagram, głos zabrała kolejna influencerka. Nadia Długosz, którą na TikToku obserwuje ponad 425 tysięcy osób, w swoim filmiku oceniła smak Sandra’s matcha. Na początku nagrania zwróciła się bezpośrednio do Sandry i stwierdziła, że chciałaby pochwalić jej lokal za lokalizację oraz wygląd. Opowiedziała też, co sądzi o samej modelce.
Ten film jest do Sandry Kubickiej. […] Cześć Sandra nie znamy się, ale uważam cię za piękną dziewczynę i cieszę się, że ci się wiedzie, nigdy nie podobał mi się Baron, więc nie jestem o niego zazdrosna – rozpoczęła influencerka.
W kolejnej części opowiedziała, co sądzi o smaku matchy z lokalu Sandry. Przyznała, że ma duże doświadczenie w testowaniu tego napoju i nie ukrywała, że jest to jeden z najgorszych rodzajów matchy, jaką dotychczas piła. Mimo sympatii do modelki, Nadia nie była oszczędna w krytyce jej napoju.
Lubię matchę, robię ją sama w domu i jestem koneserką. Bardzo podoba mi się Twój lokal. Jest przepięknie urządzony, ale pierwszy raz po spróbowaniu twojej matchy, rozumiem dlaczego ludzie mówią, że matcha smakuje im rybą, bo nigdy wcześniej tego nie czułam. Mianowicie, po tej twojej jestem w stanie to zrozumieć, dlatego wydaje mi się, że nie jest to matcha najlepszej jakości. […] To jest jedna z najgorszych match, jaką piłam – wyznała Nadia Długosz na TikToku.
Kobieta | 13 sierpnia 2025
Z wygladu widac ze to wydra ta Dlugosz!
Jest glos I to jak sepleni….dziewczyno nie zajmuj sie innymi tylko popracuj nad ladna I czysta wymowa!!!!!! bo uszy krwawia!!!
Kev. | 14 sierpnia 2025
Oj sandra zobacz na swój zgryz! Dopiero później komentuj kogoś wygląd 😳😅