Od kilku tygodni w sieci rozpętała się prawdziwa burza pod adresem matchy Sandry Kubickiej. Nowy lokal miał być wielkim sukcesem, a w sieci aż wrze po testach internautów i znanych influencerów, którzy nie szczędzili wobec niej krytycznych opinii.

Co klient, to inna opinia. Jedni zachwycają się zielonym przysmakiem celebrytki, inni zaś nie są zadowoleni ze smaku i jasno to komunikują w mediach społecznościowych. Do grona tych pierwszych dołączyła Anna Lewandowska, a także Qczaj. Niestety młode pokolenie influencerów nie było zachwycone, a w sieci od pewnego czasu pojawiają się coraz to nowsze i wcale nie lepsze opinie na temat nowego biznesu Kubickiej.

Choć Sandra ostro reagowała na negatywne opinie w sieci i otwarcie komentowała je na swoim profilu Instagram, głos zabrała kolejna influencerka. Nadia Długosz, którą na TikToku obserwuje ponad 425 tysięcy osób, w swoim filmiku oceniła smak Sandra’s matcha. Na początku nagrania zwróciła się bezpośrednio do Sandry i stwierdziła, że chciałaby pochwalić jej lokal za lokalizację oraz wygląd. Opowiedziała też, co sądzi o samej modelce.

Ten film jest do Sandry Kubickiej. […] Cześć Sandra nie znamy się, ale uważam cię za piękną dziewczynę i cieszę się, że ci się wiedzie, nigdy nie podobał mi się Baron, więc nie jestem o niego zazdrosna – rozpoczęła influencerka.

W kolejnej części opowiedziała, co sądzi o smaku matchy z lokalu Sandry. Przyznała, że ma duże doświadczenie w testowaniu tego napoju i nie ukrywała, że jest to jeden z najgorszych rodzajów matchy, jaką dotychczas piła. Mimo sympatii do modelki, Nadia nie była oszczędna w krytyce jej napoju.