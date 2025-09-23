Na przestrzeni ostatnich miesięcy w życiu Sandry Kubickiej i jej męża Aleksandra Barona wiele się działo. Para przeżyła rozstanie, powrót, a nawet utratę ciąży. W obliczu ostatnich, przykrych doświadczeń modelka opublikowała teraz poruszający wpis oraz wspólne zdjęcie wraz z Baronem chyba po raz pierwszy od kilku miesięcy. Internauci nie kryją zadowolenia, że w życiu pary znów zaczęło się układać.

Sandra Kubicka podzieliła się rodzinnym zdjęciem z Baronem. To rzadki widok!

Sandra Kubicka to znana modelka, influencerka oraz bizneswomen, która jakiś czas temu otworzyła własną matcharnię. Prywatnie spełnia się w roli mamy rocznego Leosia, oraz żony Aleksandra Barona znanego z zespołu „Afromental”.

Warto wspomnieć, że życie tej dwójki w ostatnich miesiącach było pełne emocji, wzlotów i upadków niczym rollercoaster. Kubicka na początku marca poinformowała o rozstaniu z muzykiem, oraz że złożyła papiery rozwodowe w grudniu ubiegłego roku. Wtedy też oznajmiła, że pomimo walki i starań o pełną rodzinę dla ich synka nie udało im się porozumieć, stąd decyzja o rozwodzie.

W pewnym momencie nastąpił nieoczekiwany obrót spraw, a do rozwodu nie doszło. Gdy nadszedł termin rozprawy (29 maja), okazało się, że została odwołana. Para nagle znów postanowiła zawalczyć o siebie i ku zdziwieniu wielu, znów zaczęli tworzyć rodzinę. Mało tego, kilka dni temu Sandra poinformowała w sieci, że spodziewała się kolejnej pociechy z Alkiem, ale niestety poroniła.

Po ostatnich zawirowaniach życiowych teraz celebrytka podzieliła się chyba pierwszym, wspólnym zdjęciem z Baronem od miesięcy, a ujęcie opatrzyła wzruszającym podpisem:

Trzymanie się razem z rodziną sprawia, że jest to rodzina. Prawdziwa siła rodziny nie objawia się w spokojnych dniach, ale w nocach, kiedy wspierają się nawzajem w czasie burzy – pisała Kubicka pod zdjęciem.

Pod opublikowanym postem pojawiła się zawrotna liczba komentarzy od internautów i fanów pary. Wszyscy jednomyślnie są zachwyceni, że w życiu miłosnym tej dwójki znów zaczęło się układać i życzą im wszystkiego dobrego.