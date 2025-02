Smart shopping w nowym wydaniu – kup stacjonarnie i….zapłać później

Zima to czas, kiedy promocje kuszą nas z każdej witryny sklepowej, a wyprzedaże sprawiają, że nie sposób przejść obojętnie obok ulubionych marek. Jako osoba, która kocha zakupy (zwłaszcza te mądre), trafiłam niedawno na coś, co całkowicie zmieniło moje podejście do zarządzania wydatkami: kartę PayPo. I mogę śmiało powiedzieć – to jedna z najlepszych rzeczy, jakie odkryłam w ostatnich miesiącach!

Czym jest karta PayPo?

Zanim podzielę się swoimi wrażeniami, kilka słów o tym, jak działa karta PayPo. To wirtualna karta płatnicza dostępna w aplikacji PayPo, która pozwala robić zakupy stacjonarne na zasadzie „kup teraz, zapłać później”. Brzmi znajomo? Tak, PayPo było już znane z zakupów online, ale teraz ten model płatności możemy przenieść również do świata sklepów stacjonarnych – od drogerii, przez salony modowe, po sklepy sportowe i inne.

Najpierw aktywujesz kartę w aplikacji PayPo. Zakupy z nią są niezwykle proste – wystarczy, że w aplikacji aktywujesz limit na zakupy w wybranym sklepie, zapłacisz zbliżeniowo telefonem (Apple Pay lub Google Pay), a następnie zabierzesz zakupy do domu. Masz 30 dni na uregulowanie płatności jednorazowo, bez dodatkowych kosztów lub możesz rozłożyć ją na raty.

Jedną z największych zalet karty PayPo jest jej szeroka dostępność. Możesz z niej korzystać w ulubionych sklepach stacjonarnych i online, obejmujących różnorodne branże: modową, kosmetyczną, sportową, technologiczną i wiele innych.

Moje pierwsze zakupy z PayPo – wygoda i spokój

Moja przygoda z kartą PayPo zaczęła się od wyprzedaży zimowej. Na liście marzeń od dawna widniała kurtka puchowa, która w końcu pojawiła się w promocji. Zamiast jednak sięgać po oszczędności albo czekać na wypłatę, postanowiłam spróbować nowej metody płatności. Aktywowanie limitu w aplikacji zajęło mi dosłownie dwie minuty – wystarczyło wybrać sklep, wpisać kwotę, a po chwili karta była gotowa do użycia.

Gdy zapłaciłam za kurtkę, poczułam coś, co nazwałabym „swobodą zakupową”. Nie musiałam martwić się o to, czy wyprzedaż się skończy, zanim znajdę fundusze – mogłam wziąć to, czego potrzebuję, a płatność odłożyć na dogodniejszy moment.

Jak działa karta PayPo w sklepach stacjonarnych?

Zakupy z kartą PayPo w sklepie stacjonarnym to prosty proces:

Aktywuj limit transakcji: W aplikacji PayPo wejdź w zakładkę „Karta”. Wybierz sklep, w którym planujesz zrobić zakupy, i ustaw kwotę limitu. Ważne, aby była ona nieco wyższa niż wartość Twojego rachunku – dzięki temu masz pewność, że płatność przebiegnie bez problemu.

Czas na zakupy: Aktywowany limit jest ważny przez 60 minut. To wystarczająco dużo czasu, by swobodnie zrobić zakupy, ale pamiętaj, że jest on przypisany tylko do wybranego sklepu. Jeśli zdecydujesz się na inny sklep, wystarczy anulować limit i aktywować nowy w aplikacji.

Płacisz w kasie: Przy kasie wystarczy, że zbliżysz telefon z wirtualną kartą PayPo (dodaną do Apple Pay lub Google Pay) do terminala. Transakcja zostaje opłacona, a Ty możesz zabrać zakupy do domu.

Płacisz później: Na spłatę masz 30 dni, bez dodatkowych kosztów, ale jeśli potrzebujesz więcej czasu, możesz łatwo rozłożyć płatność na raty.

Co warto pamiętać?

Limit na transakcję jest przypisany do konkretnego sklepu. Jeśli robisz zakupy w innym miejscu, aktywuj nowy limit.

Jeśli 60 minut to za mało, zawsze możesz przedłużyć czas aktywnego limitu.

Masz pełną elastyczność – w dowolnym momencie możesz anulować limit i ustawić nowy.

Dlaczego karta PayPo to złoty środek?

Z mojego punktu widzenia karta PayPo to rewolucja, bo łączy to, co kochamy w zakupach (okazje, możliwość sprawienia sobie przyjemności), z rozsądnym podejściem do finansów. Elastyczność bez zobowiązań: w odróżnieniu od klasycznych kart kredytowych, tutaj nie ma kosztów utrzymania, opłat za generowanie karty ani wymogów dotyczących minimalnych transakcji. Płacisz tylko za to, co faktycznie kupujesz. Pełna kontrola nad wydatkami: wszystkie zakupy i terminy spłat widzisz w aplikacji. Przypomnienia SMS i e-mail to dodatkowy bonus, który pozwala unikać stresu. Bezpieczeństwo finansowe: dzięki opcji 30 dni na spłatę można bez problemu zaplanować budżet domowy. A jeśli potrzebujesz więcej czasu, łatwo rozłożysz płatność na raty.

Zakupy smart – jak wykorzystać kartę PayPo?

Wyprzedaże to idealny moment na przetestowanie tej karty. Możesz np.:

Kupić wysokiej jakości produkty, które posłużą Ci na dłużej, bez martwienia się o jednorazowy wydatek.

Zrobić większe zakupy, korzystając z atrakcyjnych rabatów i uregulować płatność po wypłacie.

Zrobić przyjemność sobie lub bliskich, nie nadwyrężając swojego budżetu.

Jednocześnie zauważyłam, że karta PayPo świetnie sprawdza się w codziennych zakupach – np. w drogeriach czy sklepach sportowych. Wygoda płatności telefonem oraz prostota aktywacji limitu sprawiają, że korzystanie z niej to czysta przyjemność.

Czy warto spróbować?

Odpowiedź jest prosta: zdecydowanie tak! Karta PayPo to narzędzie, które daje poczucie swobody i elastyczności, a przy tym uczy mądrego zarządzania finansami. Doceniło to już 90 tysięcy użytkowników, którzy od daty premiery karty wirtualnej w listopadzie 2024 roku postawili na to wygodne rozwiązanie. Bo zamiast rezygnować z wymarzonych rzeczy albo martwić się o chwilowe braki w budżecie, można korzystać z zakupów na własnych zasadach.

Dla mnie to nie tylko nowoczesny sposób płacenia, ale też sprytny sposób na oszczędzanie – bo kupując coś w promocji wiem, że mogę spłacić to w dogodnym momencie, bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Jeśli masz ochotę spróbować, pobierz aplikację PayPo i sprawdź, jak działa karta. W moim przypadku to była miłość od pierwszego zakupu – być może dla Ciebie też stanie się nowym ulubionym sposobem płacenia.

Dowiedz się więcej o tym, jak korzystać z karty PayPo.

Pierwszy zakup z PayPo bez oprocentowania i innych kosztów. Dla kolejnych przy spłacie do 30 dni RRSO 0%, a po tym okresie RRSO 98,0%, przykład reprezentatywny: całkowita kwota kredytu (bez kredytowanych kosztów) 260,00 zł, całkowita kwota do zapłaty 299,01 zł, oprocentowanie stałe 14,0%, całkowity koszt kredytu 39,01 zł (w tym prowizja 31,41 zł, odsetki 7,60 zł), 3 raty równe po 74,75 zł i 4 rata 74,76 zł, okres obowiązywania umowy – 120 dni.

Szczegóły w Regulaminie „Zapłać kartą w ratach” na paypo.pl

Materiał reklamowy na zlecenie PayPo