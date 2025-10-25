Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to znana i uwielbiana para prezenterów, którzy rozbudzają widzów o poranku w programie „Halo tu Polsat”. Tworzą oni nie tylko zawodowy duet, ale również i życiowy. Para już dziś stanie na ślubnym kobiercu i powie sobie „tak”. Już wiemy, w jakim hotelu zatrzymają się goście. Miejsce robi wrażenie!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski to bez wątpienia jedna z najgorętszych par w polskim show-biznesie. Od jakiegoś czasu w mediach aż huczy o ich zbliżającym się ślubie. Para dziś wreszcie ma stanąć na ślubnym kobiercu, jednak do tej pory szczegóły ceremonii były owiane tajemnicą, ponieważ aktorka i dziennikarz chcieli prywatę zachować dla siebie.

Wiadomo już, że ceremonia odbędzie się w kameralnym gronie, a kreacje dla panny młodej zaprojektuje Viola Piekut. Największą zagadką pozostawało jednak miejsce, w którym goście będą świętować ten wyjątkowy dzień. Według informacji, które udało się uzyskać „Plejadzie”, wesele odbędzie się w stylowym hotelu położonym w otulinie Parku Narodowego. Jak podaje źródło portalu, wybór nie jest nieprzypadkowy:

To będzie jedno z tych wydarzeń, o których mówi się długo po ostatnim toaście. Również dlatego, że wesele Kasi i Maćka odbędzie się w wyjątkowym miejscu, z dala od zgiełku, a jednocześnie w samym sercu natury – mówił informator.

Ceremonia odbędzie się w Hotelu Drob w Urszulinie w okolicach Poleskiego Parku Narodowego. Jak podają media, obiekt jest własnością przyjaciół pary młodej: Lidii Kocik oraz Marka Droba. To powoduje, że cała uroczystość jest jeszcze bardziej osobistego charakteru.

Cena za nocleg to 200 zł. W okresie ceremonii cennik został ukryty na Bookingu, jednak udało nam się potwierdzić, że standardowy pokój kosztuje 200 zł za noc, w zależności od sezonu.

Hotel ma zostać udostępniony na wyłączność dla zaproszonych gości, co zapewni im pełną prywatność i intymność. Wśród potwierdzonych gości mają znaleźć się m.in.: Edward Miszczak, Krzysztof Ibisz, Paulina Sykut-Jeżyna, Mateusz Gessler czy Joanna Kurska.

Jak czytamy na stronie hotelu, zawiera on 58 przytulnie urządzonych pokoi, w tym 17 o podwyższonym standardzie. Do dyspozycji gości jest również 5 apartamentów. W standardzie każdego z pokoi znajduje się również śniadanie w formie bufetu, a do dyspozycji jest również darmowe miejsce parkingowe.

Patrząc na opinie klientów w sieci wynika, że goście są całkiem zadowoleni, przede wszystkim chwalą obsługę, wystrój obiektu i pyszne jedzenie:

„Restauracja oraz obsługa kelnerska jak najbardziej na poziomie – wszystko wyglądało bardzo elegancko i profesjonalnie. Posiłki smaczne i ciekawe menu”

„Mieliśmy ogromną przyjemność zorganizować nasze wesele w tej sali i możemy z pełnym przekonaniem powiedzieć, że był to absolutnie najlepszy wybór!”

„Urokliwa lokalizacja, dużo zieleni. Budynek duży, piękny , urządzony z klasą i elegancją.”

„Cóż mogę powiedzieć, wszystko wypadło znakomicie. Przepyszne jedzenie, znakomita i pomocna a do tego w pełni profesjonalna obsługa, pokoje dla gości weselnych w fajnym standardzie”.

Nie brakuje jednak również negatywnych opinii o obiekcie. Część gości wspomina o nieprzyjemnych doświadczeniach związanych ze słabą obsługą, chaotyczną organizacją czy niską jakością kuchni: