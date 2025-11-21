Magda Gessler od lat przygotowuje cieszącą się dużą popularnością świąteczną ofertę dań w restauracji „U Fukiera”. Okazuje się, że w tym roku z powodu inflacji i rosnących cen produktów zaszalała z cenami. Za pierogi od słynnej restauratorki trzeba słono zapłacić. Cena zdecydowanie wzrosła w ciągu kilku lat. Ile za pierogi w 2025?

Świąteczny catering Magdy Gessler. Cena za pierogi zwala z nóg

W tym roku przygotowanie świątecznego stołu może mocno uderzyć w portfele. Okazuje się, że święta 2025 będą jednymi z najdroższych od lat, a ceny tradycyjnych dań poszybowały w górę – i to nie o symboliczne kilka złotych.

Najdroższą pozycją wśród klasycznych potraw okazała się… czysta zupa grzybowa. Za jedną porcję trzeba zapłacić aż 85 zł, co stawia ją na podium świątecznej drożyzny. Tuż za nią plasuje się żelazny klasyk – barszcz czerwony (900 ml) za 69 zł, co oznacza wzrost o 2 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. A jeśli ktoś marzy o pełnym zestawie, czyli barszczu z uszkami, musi dołożyć kolejne 73 zł za 10 sztuk – i tu także zanotowano podwyżkę.

Emocje budzi też cena pierogów. Porcja pięciu sztuk kosztuje 53 zł, co dla wielu osób może być prawdziwym szokiem. W świątecznym menu nie zabrakło również bigosu – jego cena została ustalona na 89 zł.

