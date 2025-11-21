Świąteczny catering od Magdy Gessler. Cena za pierogi zwala z nóg!
Magda Gessler od lat przygotowuje cieszącą się dużą popularnością świąteczną ofertę dań w restauracji „U Fukiera”. Okazuje się, że w tym roku z powodu inflacji i rosnących cen produktów zaszalała z cenami. Za pierogi od słynnej restauratorki trzeba słono zapłacić. Cena zdecydowanie wzrosła w ciągu kilku lat. Ile za pierogi w 2025?
Świąteczny catering Magdy Gessler. Cena za pierogi zwala z nóg
W tym roku przygotowanie świątecznego stołu może mocno uderzyć w portfele. Okazuje się, że święta 2025 będą jednymi z najdroższych od lat, a ceny tradycyjnych dań poszybowały w górę – i to nie o symboliczne kilka złotych.
Najdroższą pozycją wśród klasycznych potraw okazała się… czysta zupa grzybowa. Za jedną porcję trzeba zapłacić aż 85 zł, co stawia ją na podium świątecznej drożyzny. Tuż za nią plasuje się żelazny klasyk – barszcz czerwony (900 ml) za 69 zł, co oznacza wzrost o 2 zł w porównaniu z rokiem poprzednim. A jeśli ktoś marzy o pełnym zestawie, czyli barszczu z uszkami, musi dołożyć kolejne 73 zł za 10 sztuk – i tu także zanotowano podwyżkę.
Emocje budzi też cena pierogów. Porcja pięciu sztuk kosztuje 53 zł, co dla wielu osób może być prawdziwym szokiem. W świątecznym menu nie zabrakło również bigosu – jego cena została ustalona na 89 zł.
Magda Gessler tak wycenia swoje słodkości. Tyle zapłacisz za jej słynny makowiec!
Miłośnicy słodkości również mają w czym wybierać, choć i tu ceny potrafią przyprawić o zawrót głowy. Wśród deserów znajdziemy m.in.:
-
makowiec z orzechami (1,2 kg) – 149 zł,
-
piernik staropolski z powidłami – 95 zł/kg,
-
sernik krakowski – 97 zł,
-
bezę migdałową z kremem – 133 zł,
-
oraz najbardziej imponującą i najdroższą propozycję: tort makowy z pomarańczami (3,5 kg) za 475 zł!
Świąteczne stoły w 2025 roku z pewnością będą smakowite, ale wygląda na to, że tym razem – równie kosztowne jak nigdy wcześniej.
Lara Gessler tłumaczy się z wysokich cen w restauracjach mamy. Podała konkretny powód
Lara Gessler w rozmowie z Plejadą odniosła się do medialnych doniesień. Córka słynnej restauratorki powiedziała wprost, z czego wynikają wysokie ceny wypieków w Słodkim Słonym. Zdradziła przy okazji, jak działa biznes, który współprowadzi z matką:
Dla tego samego powodu, dlaczego mąka, jajko, benzyna, wszystko jest droższe. Wszystko drożeje w kosmicznym tempie. No i efekt jest wszędzie taki sam. I w sklepach, i w cukierniach, i w restauracjach, wszędzie. […] Każdy może wybrać to, co mu pasuje. Na tym polega wolny rynek — powiedziała Lara Gessler.